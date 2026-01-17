कळव्यात शिंदे गटाचा गटाचा जल्लोष
कळवा, ता. १७ (बातमीदार) : ठाणे महापालिका निवडणुकीत कळवा परिसरात शिवसेना शिंदे गटाने दमदार कामगिरी करत १६ पैकी तब्बल १३ प्रभागांवर आपले वर्चस्व सिद्ध केले आहे. प्रभाग क्रमांक २३ मधील उमेदवार मंदार केणी यांनी २० हजार ३९९ मतांचे विक्रमी मताधिक्य मिळवत ठाणे शहरातील सर्वाधिक मताधिक्याचा मान पटकावला आहे.
कळवा विभागात १३ जागांवर शिवसेना शिंदे गटाचे, दोन जागांवर राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट), तर एका जागेवर अपक्ष उमेदवार विजयी झाले आहेत. दरम्यान, मुंब्रा परिसरात राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) यांना सर्वाधिक यश मिळाले असून, २० पैकी १० नगरसेवक निवडून आले आहेत. मात्र, राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) आणि एमआयएम पक्षाचे प्रत्येकी पाच नगरसेवक निवडून आल्याने आमदार जितेंद्र आव्हाड यांना मोठा राजकीय धक्का बसल्याचे राजकीय वर्तुळात बोलले जात आहे. त्यामुळे आगामी निवडणुकांमध्ये त्यांच्यासमोर नवे आव्हान उभे राहिले आहे. निवडणूक निकालानंतर कळव्यातील सहकार विद्यालयाच्या प्रवेशद्वारापासून तसेच मुंब्र्यातील डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम स्टेडियम परिसरातून विजयी उमेदवारांच्या जल्लोषी मिरवणुका काढण्यात आल्या. ढोल-ताशांच्या गजरात आणि घोषणांनी परिसर दुमदुमून गेला असून, हा आनंदोत्सव रात्री उशिरापर्यंत सुरू होता.
