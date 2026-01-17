खेवारे ग्रामविकासासाठी कलाकारांचा सहभाग
टोकावडे, ता. १७ (बातमीदार) : मुरबाड तालुक्यातील ग्रुप ग्रामपंचायत खेवारे येथे गावाच्या सर्वांगीण विकासासाठी आणि ग्रामस्थांमध्ये जनजागृती वाढविण्याच्या उद्देशाने विशेष कार्यक्रम रविवारी (ता. १८) होणार आहे. या उपक्रमात सामाजिक प्रबोधनासाठी कला आणि मनोरंजनाचा प्रभावी वापर करण्यात येणार आहे. ‘महाराष्ट्राची हास्यजत्रा’ फेम अभिनेता पृथ्वीक प्रताप आणि अभिनेत्री शिवाली परब हे प्रमुख उपस्थित राहून ग्रामस्थांशी थेट संवाद साधणार आहेत.
कार्यक्रमामध्ये ग्रामविकासाशी संबंधित विविध योजना, नावीन्यपूर्ण उपक्रम आणि सामाजिक जबाबदारी यावर विशेष भर देण्यात आला आहे. कार्यक्रमाची सुरुवात गुढी आरोहणाने होणार आहे. त्यानंतर डिजिटल शाळेचे उद्घाटन, शोभायात्रा, महिला प्रेरणा संघाच्या परसबागेला भेट; तसेच गावाच्या प्रवेशद्वारावर औक्षण असे विविध उपक्रम राबविले जाणार आहेत. याशिवाय डास निर्मूलन, अनिष्ट रूढी निर्मूलन यांसारख्या महत्त्वाच्या सामाजिक उपक्रमांचे उद्घाटन व माहिती फलकांचे अनावरण करण्यात येणार आहे. श्रमदान, वृक्षारोपण, जलतारा उपक्रम, वाचनालय भेट, घरकुल योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांच्या घरकुल प्रवेश कार्यक्रमासह आरव जलसिंचन प्रकल्पाची पाहणी करण्यात येणार आहे. मुख्य मंडपात ग्रामस्थांशी संवाद साधून लोकसहभाग वाढविण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. कार्यक्रमाचे आयोजन ग्रामपंचायत अधिकारी जितेंद्र खेडेकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आले आहे. ग्रामविकासाच्या दिशेने प्रेरणादायी ठरणाऱ्या या उपक्रमात ग्रामस्थांनी उत्स्फूर्त सहभाग नोंदवावा, असे आवाहन ग्रामपंचायतीच्या वतीने करण्यात आले आहे.
