मानवी तस्करीतून सुटका केलेल्या महिलेला दिलासा
मानवी तस्करीतून सुटका केलेल्या महिलेला दिलासा
संरक्षणगृहात डांबणे मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन असल्याचे न्यायालय निरीक्षण
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १७ : मानवी तस्करीविरोधी कारवाईनंतर सुटका केलेल्या प्रौढ महिलेला केवळ कौटुंबिक आधार नसल्याच्या कारणास्तव इच्छेविरुद्ध संरक्षणगृहात डांबणे अयोग्य आहे. हे तिच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या आणि मुक्त संचाराच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन असल्याचे निरीक्षणही नुकतेच उच्च न्यायालयाने महिलेला दिलासा देताना नोंदविले.
येवला पोलिसांनी हॉटेल विजय लॉजिंगवर टाकलेल्या छाप्यादरम्यान संबंधित महिलेची सुटका केली होती. या छाप्यादरम्यान दोघांना अटक तर याचिकाकर्तीसह चार महिलांची सुटका केली होती. कनिष्ठ न्यायालयाने अनैतिक व्यापार (प्रतिबंध) कायद्यांतर्गत (पीटा) तिला ताब्यात ठेवण्याचे आदेश दिले होते. याचिकाकर्तीवर कोणताही गुन्हा दाखल नसला तरी दंडाधिकाऱ्यांनी १९ एप्रिल २०२५ला तिला येवला महिलांच्या वसतिगृहात वर्षभरासाठी ठेवण्याचे आदेश दिले. तिची काळजी घेण्यासाठी कोणीही नातेवाईक आणि उत्पन्नाचे साधन नसल्याचेही निरीक्षण दंडाधिकाऱ्यांनी नोंदवले होते. तिची वैयक्तिक जामिनावर सुटका केल्यास ती पुन्हा अनैतिक कृत्यांमध्ये सामील होण्याची भीतीही दंडाधिकाऱ्यांनी तिला वसतिगृहात ठेवण्याचे आदेश देताना व्यक्त केली होती. परंतु पीटा कायदा हा लैंगिक शोषणाला बळी पडलेल्या महिलांना शिक्षा देण्यासाठी नाही, असे निरीक्षण न्या. निजामुद्दीन जमादार यांच्या एकलपीठाने महिलेची सुटकेची मागणी मंजूर करताना नोंदवले. तसेच याचिकाकर्ती पुन्हा अनैतिक कृत्यांमध्ये सामील होऊ शकते, याआधारे तिच्यावर अवाजवी निर्बंध लादले जाऊ शकत नाहीत. किंबहुना, याचिकाकर्ती ही एकटी होती, ही वस्तुस्थिती तिला संरक्षणगृहात डांबून ठेवण्यासाठी पुरेसे न्याय्य कारण नसल्याचेही न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाचे आदेश रद्द करताना स्पष्ट केले आणि याचिकाकर्तीच्या तात्काळ सुटकेचे आदेश दिले.
पीडित आहे; गुन्हेगार नाही!
येवला येथील सत्र न्यायालयाने २४ जून २०२५चा हा आदेश कायम ठेवला. सुटका केलेल्या पीडित महिलांचे लैंगिक शोषण करण्यात आल्यामुळे सद्यःस्थितीत त्यांना वसतिगृहात ठेवणे योग्य असल्याचे सत्र न्यायालयाने आदेशात म्हटले होते. दंडाधिकारी आणि सत्र न्यायालयाच्या निर्णयांना याचिकाकर्तीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. तसेच ती शोषणाची बळी आहे, गुन्हेगार नाही, असा दावा करून सुटकेची मागणी केली होती.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.