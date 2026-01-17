उत्तर पश्चिमचा गड भाजपकडे
उत्तर पश्चिमचा गड भाजपकडे
परंपरागत मराठी मते मिळवण्यात ठाकरे गटाला यश
मुंबई, ता. १७ : उत्तर-पश्चिम लोकसभा मतदारसंघातील वर्सोवा, अंधेरी पूर्व-पश्चिम, जोगेश्वरी, दिंडोशी, गोरेगाव अशा सहा विधानसभा क्षेत्रांसोबतच मालाड परिसरात येणाऱ्या प्रभाग ३६ ते प्रभाग ६९मध्ये भाजपचाच वरचष्मा दिसून आला. भाजपने या प्रभागात सर्वाधिक १६, तर त्याखालोखाल शिवसेना ठाकरे गटाने १० जागा मिळवल्या. काँग्रेसला तीन, शिवसेना दोन, राष्ट्रवादी (शरद पवार गट) आणि मनसेला प्रत्येकी एक जागा मिळाली.
भाजपला या प्रभागामाध्ये उत्तर भारतीयांसोबतच गुजराती आणि काही ठिकाणी शिंदे गटासोबत असलेल्या मराठी मताने तारल्याने त्यांची संख्या वाढली असली तरी अत्यंत कठीण प्रसंगातही ठाकरे गटाने १० जागांवर यश मिळवून आपले मराठी मतांचे गड कायम ठेवले. उत्तर पश्चिम लोकसभा हा शिवसेनेचा बालेकिल्ला म्हणून ओळखला जात होता. परंतु शिवसेना फुटीनंतर लोकसभा निवडणुकीत हा मतदारसंघ शिंदे सेनेकडे गेला. त्याची खदखद शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांमध्ये होती. तो राग त्यांनी खासदार रवींद्र वायकर यांच्या मुलीला पराभूत करून काढल्याचे मानले जात आहे. गोरेगावमध्ये प्रभाग ५४ मध्ये स्थानिक आमदार सुनील प्रभू यांचा मुलगा अंकितला यश मिळाले. मात्र स्थानिक खासदार रवींद्र वायकर यांची मुलगी दीप्ती वायकर-पोतनीस यांना प्रभाग ७१मधून मतदारांनी नाकारले. मागील अनेक वर्षांमध्ये अंतर्गत राजकीय नेत्यांच्या वादात आपला जनाधार गमावलेल्या काँग्रेसला प्रभाग ४८, ४९ आणि ६१ मधून विजय मिळवता आला. शिवसेना आणि भाजपच्या उमेदवारांना काँग्रेसच्या उमेदवारांनी मोठा धक्का दिला; तर मुंबईतील राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) यांची एकमेव जागा प्रभाग ४३मधून निवडून आली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.