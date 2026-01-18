आवाळे गावातील स्मशानभूमीत अघोरी विद्या
शहापूर, ता. १८ (वार्ताहर) : तालुक्यातील माहुली किल्ल्याच्या पायथ्याशी वसलेल्या आवाळे गावातील स्मशानभूमीत सुरू असलेला अघोरी विद्येचा संशयास्पद प्रकार ग्रामस्थांच्या सतर्कतेमुळे उघडकीस आला आहे. याप्रकरणी दोन जणांना अटक करण्यात आली आहे. या घटनेमुळे परिसरात काही काळ भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते.
आवाळे गावाच्या रस्त्यालगत असलेल्या स्मशानभूमीत शुक्रवारी रात्री आठच्या सुमारास मिणमिणत्या बॅटरीच्या प्रकाशात संशयास्पद हालचाली सुरू असल्याचे ग्रामस्थांच्या लक्षात आले. या हालचाली पाहून काही ग्रामस्थांनी तातडीने स्मशानभूमीकडे धाव घेतली. त्याठिकाणी नारळ, अगरबत्ती, लिंबू, मिठाई, काळी बाहुली, हळद-कुंकू आदी अघोरी विद्येशी संबंधित साहित्य आढळून आले. हा प्रकार पाहून ग्रामस्थ चांगलेच हादरले. ग्रामस्थांनी घटनास्थळी उपस्थित दोघांकडे चौकशी केली असता त्यांनी समाधानकारक उत्तर दिले नाही. त्यामुळे संशय बळावल्याने ग्रामस्थांनी तातडीने शहापूर पोलिसांना माहिती दिली. पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत स्मशानभूमीत आढळलेले सर्व साहित्य ताब्यात घेतले. याप्रकरणी सुनील डिंगोरे (रा. गोठेघर, ता. शहापूर) आणि चंद्रकांत तळपाडे (रा. सांगवी) या दोघांना अटक केली आहे. त्यांच्याविरोधात जादूटोणा प्रतिबंधक कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
पोलिसांचे आवाहन
या अनिष्ट प्रकारामुळे आवाळे गावासह परिसरात भीतीचे वातावरण पसरले होते. अशा अंधश्रद्धा पसरवणाऱ्या आणि समाजात गैरसमज निर्माण करणाऱ्या प्रकारांबाबत नागरिकांनी सतर्क राहावे. कोणतीही संशयास्पद कृती आढळल्यास त्वरित पोलिसांच्या निदर्शनास आणावी, असे आवाहन शहापूर पोलिस निरीक्षक मुकेश ढगे यांनी केले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.