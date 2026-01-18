लोकलमध्ये सीटवर बसण्यावरून वाद;
लोकलमध्ये प्रवाशाचे डोके फोडले
ठाणे, ता. १८ : मुंबईची जीवनवाहिनी मानल्या जाणाऱ्या लोकलमध्ये आसन मिळवण्यावरून झालेल्या वादाचे पर्यवसान तुंबळ हाणामारीत झाले. आसनगाव लोकलमध्ये एका प्रवाशाने दुसऱ्या प्रवाशाच्या डोक्यात हातातील कडे मारून त्याला गंभीर जखमी केले. ही घटना शुक्रवारी (ता. १६) सायंकाळी ठाणे स्थानकादरम्यान घडली असून, शनिवारी याप्रकरणी ठाणे लोहमार्ग पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, टिटवाळा येथे राहणारे रवींद्र चौहाण (३९) हे शुक्रवारी वडाळा येथून काम संपवून घरी परतत होते. कुर्ला स्थानकातून त्यांनी आसनगाव लोकल पकडली. लोकल ठाणे स्थानकात पोहोचली असता, बराच वेळ उभ्या असलेल्या चौहाण यांनी बसलेल्या प्रवाशांना विनंती केली, की आता तुम्ही खूप वेळ बसला आहात, थोडे उभे राहा म्हणजे आम्हालाही बसता येईल. या साध्या विनंतीवरून वादाची ठिणगी पडली. तेथे बसलेला प्रवासी गणेश लाड (३०, रा. अंबिवली) याने मी उठणार नाही, असे म्हणत हुज्जत घालण्यास सुरुवात केली. दोघांमधील शाब्दिक वाद विकोपाला गेला आणि लाड याने चौहाण यांना शिवीगाळ करीत मारहाण सुरू केली. झटापटीदरम्यान गणेश लाड याने आपल्या हातातील जड कड्याने चौहाण यांच्या डोक्यात जोरदार प्रहार केला. या हल्ल्यात चौहाण यांच्या डोक्याला गंभीर दुखापत होऊन रक्तस्राव सुरू झाला.
पोलिस कारवाई
घटनेनंतर जखमी चौहाण यांचे मित्र मदतीला धावले. जखमी अवस्थेतच त्यांनी डोंबिवली लोहमार्ग पोलिस ठाणे गाठले. पोलिसांनी त्यांना तातडीने ठाणे जिल्हा शासकीय रुग्णालयात उपचारासाठी पाठवले. उपचार पूर्ण झाल्यानंतर, शनिवारी ठाणे लोहमार्ग पोलिस ठाण्यात गणेश लाड याच्याविरोधात रीतसर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
