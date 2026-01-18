नवी मुंबईत रंगला उत्सव रंगांचा
तुर्भे, ता. १८ (बातमीदार) : सकाळी नऊची वेळ... रविवारची सुट्टी असतानादेखील शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची उपस्थिती... सोबत रंगपेटी, पेन्सिल आणि चित्रकलेचे इतर साहित्य... मित्र-मैत्रिणींसोबत गप्पा... त्याचबरोबर या आगळ्यावेगळ्या परीक्षेसाठी विद्यार्थ्यांसोबतच पालकही तितकेच उत्साही... निमित्त होते ‘सकाळ चित्रकला’ स्पर्धेचे.
दरवर्षीप्रमाणे यंदाही ‘सकाळ’ आयोजित चित्रकला स्पर्धेची धूम रविवारी (ता. १८) केंद्रावर पाहायला मिळाली. करावे येथील ज्ञानदीप सेवा मंडळाचे प्राथमिक माध्यमिक व कनिष्ठ महाविद्यालयात शेकडोहून अधिक बालकांनी एकाच वेळी रंग, रेषा आणि आकाराच्या जादुई दुनियेची सफर करीत चित्रकलेचा आनंद सोहळा साजरा केला. हवेत गारवा असताना सकाळी साडेआठ वाजल्यापासून चित्रकला स्पर्धा सहभागी होण्यासाठी पालक आणि विद्यार्थीवर्गाने ज्ञानदीप सेवा मंडळ विद्यालयात हजेरी लावण्यास सुरुवात केली होती. जणू काही परीक्षा आहे, असे वातावरण निर्माण झाले होते.
स्पर्धा आपला पाल्य जिंकावा, यासाठी प्रत्येक पालक आपल्या मुलांना समाजवत असताना दिसत होता, तर काही पालकांनी शाळेबाहेरच ठिय्या मांडला होता. यामध्ये इतर शाळेतील मुलांनीदेखील सहभाग घेतला होता. वेळेनुसार अचूक ९ वाजता स्पर्धा सुरू झाली, मात्र पावणेदहा वाजले असतानादेखील मुले स्पर्धेच्या ठिकाणी लगबगीने येत होती. त्यात त्यांची आपापसात कुजबुज सुरूच होती. आज मम्मीने नाही उठवले, उशीर झाला. चित्र कसे काढणार, अशा नानाविध चर्चा रंगत होत्या. विषय नक्की काय आहे, हेच उमगत नसल्याने बालगोपाळांच्या चेहऱ्यावर चिंतेचे भाव स्पष्ट दिसत होते, मात्र त्या ठिकाणी उपस्थित पर्यवेक्षकांनी साध्या-सोप्या भाषेत सांगितले. ही स्पर्धा यशस्वी करण्यासाठी शाळेकडून मोलाचे सहकार्य मिळाले. या वेळी चित्रकला शिक्षक रेश्मा नाईक, अरविंद चलवादी, शिला राणे, नलिनी पाटील, पूजा गायकवाड, विजय हांडे, गणपत गागोडा आदी शिक्षकांनी चोख भूमिका बजावली.
‘सकाळ’ आयोजित चित्रकला स्पर्धा ही विद्यार्थीवर्गासाठी अत्यंत चांगली कल्पना आहे. रंगाच्या माध्यमातून त्यांच्या कलागुणांना चांगला वाव मिळू शकतो. ‘सकाळ’चे व शाळेचे खूप जूने ऋणानुबंध आहेत.
- बंकट तांडेल, मुख्याध्यापक
आमच्या शाळेत गेल्या काही वर्षांपासून ‘सकाळ’ चित्रकला स्पर्धा आयोजित केली जाते. या स्पर्धेवेळी खूप मजा आली असून, अशा स्पर्धा इतरही शाळेत आयोजित कराव्यात. चित्रकला स्पर्धेमुळे आमच्या कलेला वाव मिळतो.
- दिगंबर बिराजदार, नूतन मराठी विद्यालय, नेरूळ
चित्रकला स्पर्धा असल्याने आम्हाला दिलेल्या विषयानुसार आम्ही चित्र काढून त्या चित्राला रंगाच्या माध्यमातून जिवंतपणा आणला. ‘सकाळ’चे धन्यवाद मानतो.
- आयूष पवार, पाचवीतील विद्यार्थी, ज्ञानदीप सेवा मंडळाचे प्राथमिक, माध्यमिक व कनिष्ठ महाविद्यालय
