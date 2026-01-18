‘किती बी वरड, फक्त गरड!’
‘किती बी वरड, फक्त गरड!’
ठाकरे गटाच्या विजयी रॅलीत फलक ठरला आकर्षण
खारघर, ता. १८ (वार्ताहर) : पनवेल महापालिका निवडणुकीत भाजप आणि शिवसेना (ठाकरे गट) या दोन्ही पक्षांच्या विजयी उमेदवारांच्या रॅलींनी खारघर परिसरात मोठी रंगत आणली. मात्र, ठाकरे गटाच्या विजयी उमेदवार लीना गरड आणि उत्तम मोर्बेकर यांच्या रॅलीतील कार्यकर्त्यांच्या हाती असलेला ‘किती बी वरड, फक्त गरड!’ हा फलक विशेष चर्चेचा विषय ठरला. संपूर्ण रॅलीदरम्यान या फलकाभोवतीच हास्य, टाळ्या आणि उत्साहाचे वातावरण पाहायला मिळाले.
लीना गरड या खारघर कॉलनी फोरमच्या कार्यकर्त्या म्हणून पहिल्यांदा प्रभाग क्र.५ मधून भाजपकडून निवडून आल्या होत्या. मात्र, महापौर निवड आणि मालमत्ता कर विरोधातील भूमिकेमुळे त्यांना पक्षातून निलंबित करण्यात आले. त्यानंतर त्यांनी दुहेरी मालमत्ता करासह भाजपविरोधी आक्रमक भूमिका घेत राजकीय प्रवास ठाकरे गटासोबत पुढे नेला. प्रभागरचनेतील बदलांमुळे त्यांचे राजकीय खच्चीकरण होईल, अशी चर्चा होती. तसेच विधानसभा निवडणुकीत खारघरमधून त्यांना आघाडी कमी मिळावी, यासाठी रणनीती तयार झाल्याचीही चर्चा होती.
चौकट
प्रतीकात्मक संदेश
याच पार्श्वभूमीवर लीना गरड यांनी भाजपच्या उमेदवार हर्षदा उपाध्याय यांचा पराभव केला, हेच या विजयाचे महत्त्व वाढवणारे ठरले. त्यामुळे रॅलीत झळकलेला ‘किती बी वरड, फक्त गरड!’ हा फलक हा केवळ आनंदाचा नव्हे, तर राजकीय पुनरागमनाचा प्रतीकात्मक संदेश मानला जात असल्याची खारघरमध्ये चर्चा आहे.
