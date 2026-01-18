आर्या जाधव सर्वात तरुण नगरसेविका
आर्या जाधव सर्वात तरुण नगरसेविका
पनवेल, ता. १८ (बातमीदार) : पनवेल महानगरपालिका निवडणुकीत तरुणाईचा प्रभाव ठसठशीतपणे उमटला असून, महाविकास आघाडीतील अवघ्या २१ वर्षांची आर्या जाधव यांनी प्रभाग क्रमांक १४ (क) मधून विजय मिळवत सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. वयाने जवळपास दुप्पट असलेल्या प्रतिस्पर्ध्यांविरुद्ध लढत देत अनुभवाला मात करणारा हा विजय तरुण नेतृत्वासाठी प्रेरणादायी ठरला आहे.
या निवडणुकीत शेकापमधून भाजपमध्ये गेलेल्या सारिका भगत यांच्याविरोधात थेट लढत होती. संघटन, निधी आणि राजकीय अनुभवाचा दबाव असूनही आर्या जाधव यांनी महाविकास आघाडीच्या उमेदवारीवर विजय मिळवत पनवेलच्या सभागृहात तरुण पिढीचा प्रवेश घडवला. त्यामुळे हा विजय केवळ एका प्रभागापुरता मर्यादित न राहता राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरला आहे.
शिक्षण या विजयात महत्त्वाचे बलस्थान ठरले. बी. ई. अभियांत्रिकीपर्यंत शिक्षण घेतलेल्या जाधव यांनी आधुनिक विचारसरणी, रोजगार, शिक्षण, पायाभूत सुविधा आणि पारदर्शक कारभार या मुद्द्यांवर भर देत तरुण मतदारांशी थेट संवाद साधला, तर वडील प्रवीण जाधव (पनवेल शहर प्रमुख, उबाठा) यांच्या संघटनात्मक अनुभवाचा मजबूत पाठिंबा मिळाला.
