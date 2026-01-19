प्रदूषणाविरोधातील लढ्याची मुस्कटदाबी
बोईसर ते मंत्रालयपर्यंतच्या आंदोलनाला पोलिसांची मनाई
बोईसर, ता. १९ (वार्ताहर) : तारापूर एमआयडीसीतील कारखान्यांकडून वायू, जलप्रदूषणाबाबत तक्रारी करूनही महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही. याविरोधात बोईसरचे सामाजिक कार्यकर्ते अमोल गर्जे मंत्रालयावर आंदोलन करणार होते, पण पालघर जिल्ह्यात जमावबंदीचे आदेश लागू असल्याने पोलिसांनी आंदोलनाला परवानगी नाकारण्यात आली आहे.
पालघर जिल्ह्यात जिल्हादंडाधिकारी यांनी ९ जानेवारी २०२६ काढलेल्या आदेशानुसार १२ ते २५ जानेवारी २०२६ रोजी १२ वाजेपर्यंत महाराष्ट्र पोलिस अधिनियम १९५१ च्या कलम ३७ (१)(३) अन्वये मनाई आदेश लागू आहेत. या पार्श्वभूमीवर बोईसर पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक सुनील जाधव यांनी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कलम १६८ अंतर्गत अमोल गर्जेंना नोटीस बजावली आहे. तसेच बोईसर-चिल्हार मुख्य रस्ता, मुंबई-अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्ग अवजड वाहतुकीसाठी महत्त्वाचा असल्याने कोंडीचा प्रश्न निर्माण उद्भवणार असल्याचे कारण दिले होते, पण गर्जे आंदोलनावर ठाम असल्याने अखेर बोईसर पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेण्यात आले होते.
प्रदूषणाविरोधातील आंदोलनापूर्वीच मला ताब्यात घेण्यात आले. ही हुकूमशाही सुरू आहे. लोकशाही पद्धतीने आंदोलन होते. तरी स्थगिती दिली.
- अमोल गर्जे, सामाजिक कार्यकर्ते
