विज्ञानाची जिज्ञासा

दहीसरमधील शाळेत जिल्हास्तरीय प्रदर्शन
मालाड, ता. १९ (बातमीदार) : शिक्षण निरीक्षक, ग्रेटर मुंबई (पश्चिम विभाग) आणि माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा, मुंबई यांच्या संयुक्त विद्यमाने मंगळवारी (ता. २०) जिल्हास्तरीय विज्ञान प्रदर्शनाचे दहिसरमधील रुस्तमजी इंटरनॅशनल शाळेत आयोजन केले आहे.
या विज्ञान प्रदर्शनातून विद्यार्थ्यांना त्यांची जिज्ञासा, कल्पकता व विज्ञानाप्रतीची आवड प्रकल्प व मॉडेल्सच्या माध्यमातून सादर करण्यासाठी प्रभावी व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. विद्यार्थ्यांनी शिकलेल्या विविध वैज्ञानिक सिद्धांत व पद्धती प्रत्यक्ष प्रयोगात्मक स्वरूपात मांडणे हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे.
पश्चिम विभागातील वांद्रे ते दहिसर सहा वॉर्डांमधील विविध वयोगटांतील विजेते प्रकल्प या प्रदर्शनात सादर केले जाणार आहेत. शालेय स्तरावरील तरुण वैज्ञानिकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी ‘विकसित आणि आत्मनिर्भर भारतासाठी स्टेम’ ही यंदाच्या प्रदर्शनाची मुख्य संकल्पना आहे. या दोनदिवसीय विज्ञान प्रदर्शनात एक हजारहून अधिक विद्यार्थी सहभागी होणार आहेत. प्रकल्पांचे परीक्षण विविध महाविद्यालयांतील अनुभवी शिक्षक व प्राध्यापक करणार आहेत.
या विज्ञान प्रदर्शनाचे उद्घाटन शास्त्रज्ञ ऋत्विक ठेंगेधर यांच्या हस्ते होणार असून, माजी आमदार मनीषा चौधरी प्रमुख पाहुण्या म्हणून उपस्थित राहणार आहेत, तर डॉ. हनीफ कांजरे (रुस्तमजी इंटरनॅशनल स्कूल) हे समारंभाचे अध्यक्ष असतील.
