वाहतूक नियमांचे पालन करण्याबाबत जनजागृती उपक्रम
विनय मोटर ट्रेनिंग स्कूलचे पुढाकार
नेरूळ, ता. १९ (बातमीदार) ः रस्ता सुरक्षा सप्ताहाच्या पार्श्वभूमीवर सीबीडी परिसरात मकर संक्रांतीनिमित्त ‘तिळगूळ घ्या आणि वाहतूक नियमांचे पालन करा’ असा संदेश देणारा आगळावेगळा जनजागृती उपक्रम राबविण्यात आला. विनय मोटर ट्रेनिंग स्कूल यांच्या पुढाकारातून आणि सहकार्याने हा उपक्रम साकारण्यात आला. याप्रसंगी सीबीडी वाहतूक पोलिस निरीक्षक लोखंडे तसेच वाहतूक विभागातील अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.
कार्यक्रमादरम्यान सहभागी स्वयंसेवकांनी हातात जनजागृती फलक घेऊन नागरिकांना तिळगूळ वाटप केले आणि ‘आपण सुरक्षित राहा, इतरांनाही सुरक्षित ठेवा’, ‘वाहतूक नियमांचे पालन करा’ असे संदेश दिले. नागरिकांशी प्रत्यक्ष संवाद साधत हेल्मेट वापर, सिग्नलचे पालन, ओव्हरस्पीडिंग टाळणे आणि सुरक्षित अंतर ठेवणे याबाबत मार्गदर्शन करण्यात आले.
चौकट
सुरक्षेचा सकारात्मक संदेश
‘मिशन सुरक्षित’ अंतर्गत देशभरात सुरू असलेल्या रस्ता सुरक्षा सप्ताह-२०२६ च्या निमित्ताने हा उपक्रम नागरिकाभिमुख पद्धतीने घेण्यात आल्याने उपस्थितांनी कौतुक केले. टीमचे प्रतिनिधित्व विनय मोरे यांनी केले. त्यांच्यासोबत सचिन, शाम, विशाल, ओम मोरे, आनंद जहा व सारथी सुरक्षा सेवा संस्थेचे पदाधिकारी सहभागी झाले. या उपक्रमासाठी इनरव्हील क्लब वाईच्या अध्यक्षा रुपाली मोरे यांनी मोलाचे सहकार्य केले. समाजाभिमुख दृष्टिकोन जपत रस्ता सुरक्षेचा सकारात्मक संदेश सर्वदूर पोहोचल्याचे आयोजकांनी नमूद केले.
