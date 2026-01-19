‘न घेतलेला रस्ता’ संवाद
नेरूळ, ता. १९ (बातमीदार) : नवरंग साहित्य, संस्कृती आणि कला मंडळ, नवी मुंबई यांच्या वतीने डॉ. अजित मगदुम यांच्या बहुचर्चित पुस्तक “न घेतलेला रस्ता” वर परिसंवाद शुक्रवारी, ९ जानेवारी २०२६ रोजी संध्याकाळी ६ वाजता ज्येष्ठ नागरिक विरंगुळा केंद्र, सेक्टर १९, नेरळ येथे पार पडला. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक संस्था अध्यक्ष गज आनन म्हात्रे यांनी केले, तर कार्यवाह घनश्याम परकाले यांनी संवादास मार्गदर्शन केले.
पुस्तकातील पहिला लेख रॉबर्ट फॉस्टच्या प्रसिद्ध कवितेवर आधारित असून, मगदुम सरांनी कवितेची व्याप्ती आणि अर्थावर मार्मिक विवेचन केले. तसेच काझुओ इशिगिरो, सिल्व्हिया पॅथ, शेक्सपियर, ओल्गा तोकरझुक यांसारख्या जागतिक कीर्तीच्या लेखक-लेखिकांचा समावेश आणि त्यांच्या साहित्याचा प्रभाव यावर सखोल चर्चा झाली.
चौकट
साहित्य रसिकांचा प्रतिसाद
या परिसंवादाने नवी मुंबईतील कवी, लेखक, वक्ते, प्राध्यापक आणि गझलकार यांना साहित्य व विचारसरणीवर खुले व्यासपीठ मिळवून दिले. सहभागी उपस्थितांनी पुस्तकातील सखोल अर्थ आणि जागतिक साहित्यिक संदर्भ यावर चर्चा करत आपल्या मतांचे आदान-प्रदान केले, ज्यामुळे कार्यक्रमाची शैक्षणिक व सांस्कृतिक महत्त्वाची छाप उमटली.
