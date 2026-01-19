‘वाढवण’विरुद्ध भूमिपुत्रांचा ‘आक्राेश’
‘वाढवण’विरुद्ध भूमिपुत्रांचा ‘आक्राेश’
प्रकल्प रद्द न झाल्यास संसदेवर माेर्चाचा इशारा
पालघर, ता. १९ (बातमीदार) : वाढवण बंदर विरोधी संघर्ष समितीतर्फे साेमवारी पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालयावर जिल्ह्यातील सर्व विनाशकारी प्रकल्पांविरोधात आक्रोश मोर्चा काढण्यात आला हाेता. वाढवण बंदर, मुरबे बंदर, माहीम-केळवा टेक्सटाइल पार्क, समुद्री विमानतळ, चौथी मुंबई यांसारखे प्रकल्प रद्द करण्याची मागणी करून आंदाेलकांनी जोरदार घोषणाबाजी केली. सरकार भूमिपुत्रांचा आवाज दाबू शकत नाही. हा लढा आमच्या अस्तित्वाचा असून, त्यासाठी संसदीय अधिवेशनादरम्यान दिल्लीत माेर्चा काढू, असा इशारा माेर्चादरम्यान देण्यात आला.
पालघर शहरातील हुतात्मा चौकात हुतात्म्यांना वंदन करून या माेर्चाला सुरुवात झाली. जिल्हाधिकारी कार्यालयाजवळ या माेर्चाचे सभेत रूपांतर झाले. या मोर्चात पालघरसह मुंबई, वसई परिसरातील विविध मच्छीमार संघटना, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष, आदिवासी कष्टकरी संघटना, पालघर पश्चिम पट्टीतील बागायतदार, आदिवासी एकता परिषद, भूमी सेना, लोक प्रहार संघटना, वाढवण बंदर विरोधी युवा संघर्ष समिती या संघटना सहभागी झाल्या होत्या. पश्चिम किनारपट्टीवरील वाढवण, मुरबे बंदरांमुळे मच्छीमारांबरोबरच बागायतदारांचे मोठे नुकसान होणार आहे. माहीम-केळवे परिसरातील रिलायन्सच्या टेक्सटाइल पार्कमुळे या परिसरातील निसर्गसौंदर्य नष्ट होणार आहे. त्यामुळे विनाशकारी प्रकल्प नकोत, अशी जोरदार मागणी या मोर्चातून करण्यात आली.
चर्चेनंतर झालेल्या सभेत अखिल भारतीय मच्छीमार संघटनेचे कार्याध्यक्ष रामकृष्ण तांडेल, वाढवण बंदर संघर्ष समितीचे अध्यक्ष नारायण पाटील, कष्टकरी संघटनेचे अध्यक्ष ब्रायन लोबो, मच्छीमार नेते किरण कोळी, जयवंत तांडेल आदी पदाधिकारी-कार्यकर्त्यांची भाषणे झाली. यानंतर सर्व मोर्चातील संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकारी इंदुराणी जाखड यांना निवेदन देऊन हे प्रकल्प रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली.
ठेकेदारांना येऊ देणार नाही
जिल्ह्यात येऊ घातलेल्या विनाशकारी प्रकल्पांविरुद्ध आमचा लढा सुरूच राहील. हे प्रकल्प रद्द हाेईपर्यंत हा लढा संपणार नाही. या प्रकल्पांच्या ठिकाणी ठेकेदारांना येऊ देणार नाही. तसा प्रयत्नही काेणी करू नये, अशी ताकीद माेर्चेकऱ्यांनी दिली.
