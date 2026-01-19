माघी गणेशोत्सवासाठी मूर्तिकारांची लगबग
नवी मुंबई, ता. १९ (बातमीदार) : माघ महिन्यात साजरी होणाऱ्या माघी गणेश जयंतीच्या पार्श्वभूमीवर गणेशभक्तांमध्ये उत्साहाचे वातावरण आहे. या उत्सवासाठी बाप्पाच्या मूर्त्या तयार करण्यासाठी मूर्तिकारांची लगबग अंतिम टप्प्यात आली असून, कार्यशाळांमध्ये दिवसरात्र काम सुरू आहे. पर्यावरणपूरक मूर्तीला यंदा विशेष मागणी असून, छोट्या आकाराच्या आकर्षक मूर्तीपासून ते पारंपरिक रूपातील गणरायाच्या मूर्तीपर्यंत विविध प्रकार तयार केले जात आहेत. रंगकाम, नक्षीकाम आणि बारकाव्यांवर विशेष लक्ष दिले जात आहे.
माघी गणेश जयंतीला घरगुती स्वरूपात साजरी करण्याची परंपरा असल्याने साध्या, सुबक आणि भक्तिभाव जागवणाऱ्या मूर्तीला पसंती मिळत आहे. विशेष म्हणजे माघी गणेशोत्सव हा आगरी कोळी समाजात मोठ्या प्रमाणात साजरा केला जातो. भाद्रपद महिन्यात जसे घरोघरी बाप्पा विराजमान होतो, तशाच माघी गणेशोत्सव मोजक्याच घरात बाप्पाची प्रतिष्ठापना केली जाते. गुरुवारी (ता. २२) माघी गणेश उत्सवानिमित्त अनेकांच्या घरात बाप्पा विराजमान होणार आहे.
अवघे काही तास उरले असताना गणेशभक्त व मूर्तिकारांची लगबग सुरू झाली आहे. ही लगबग चित्रशाळेत पाहायला मिळत आहे. गणेशभक्त बाप्पाच्या आगमनाकरिता सजावट व आकर्षक आरास करण्यात गुंतले असताना मूर्तिकारदेखील मूर्तीवर शेवटचा हात फिरविण्यात गुंतले आहे. माघी गणेशोत्सव हा घरोघरी साजरा केला जात असला तरी मोजक्याच घरात बाप्पाची प्रतिष्ठापना केली जाते. काही ठिकाणी पाच किंवा अडीच दिवसांकरिता मूर्तीची प्रतिस्थापना केली जाते. सध्या इतर ही समाजातील लोक दीड दिवसांकरिता मूर्तीची प्रतिष्ठापना करतात, तर नवी मुंबईतील कोपरखैरणे येथे सार्वजनिक मंडळाकडून सात दिवस बाप्पा विराजमान केला जातो.
माघी गणेशोत्सवासाठी बाप्पाच्या मूर्त्यांची बुकिंग ही भाद्रपदातील गणेशोत्सवापेक्षा कमी असते. त्यामुळे सुबक मूर्ती घडविण्यासाठी भरपूर वेळ मिळतो. आगमनासाठी अवघे काही तास उरल्याने बाप्पाच्या मूर्तीवर शेवटचा हात फिरवण्याची लगबग सुरू आहे. मूर्तीच्या किमतीत वाढ झालेली नाही.
- गणेश रोहिदास पाटील, मूर्तिकार, घणसोली
