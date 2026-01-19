१२६ ग्रामपंचायतींसाठी केवळ ९० ग्रामसेवक
सरळगाव, ता. १९ (बातमीदार) : मुरबाड पंचायत समितीच्या अधिकार क्षेत्रातील १२६ ग्रामपंचायतींचा कारभार पाहण्यासाठी सध्या केवळ ९० ग्रामसेवक कार्यरत आहेत. परिणामी, तब्बल ३५ ग्रामसेवकांकडे प्रत्येकी दोन ग्रामपंचायतींचा अतिरिक्त कार्यभार सोपवण्यात आला आहे. याचा थेट परिणाम ग्रामपंचायतींच्या दैनंदिन कामकाजावर होत आहे. तालुक्यात ग्रामसेवकांची तीव्र कमतरता असल्याने अनेक विकासकामांना ब्रेक लागला असून, नागरिकांच्या तक्रारींमध्ये वाढ झाली आहे.
ग्रामपंचायत स्तरावर दाखले, प्रमाणपत्रे, विविध योजना, विकास प्रस्ताव; तसेच दैनंदिन प्रशासकीय कामांसाठी ग्रामसेवकांची उपस्थिती अत्यंत आवश्यक असते. मात्र, अतिरिक्त कार्यभारामुळे ग्रामसेवक वेळेवर उपलब्ध होत नसल्याने नागरिकांची कामे रखडत असल्याच्या तक्रारी सातत्याने समोर येत आहेत. यामुळे ग्रामस्थांमध्ये नाराजी व्यक्त केली जात आहे. याशिवाय अनेक ग्रामसेवक मुख्यालयी राहत असल्याचे कागदोपत्री दाखले देत असल्याची चर्चा आहे. प्रत्यक्षात मात्र बहुतांश ग्रामसेवक मुख्यालयी राहत नसल्याचे सांगण्यात येत आहे. सरकारच्या नियमांनुसार ग्रामसेवकांनी मुख्यालयी राहणे बंधनकारक असतानाही या नियमांकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे चित्र आहे. ग्रामसेवकांच्या कमतरतेमुळे ग्रामपंचायतींच्या विकास आराखड्यांची अंमलबजावणी, निधी वितरण, तसेच विविध शासकीय योजनांचे कामकाज मंदावले आहे. परिणामी ग्रामीण भागातील विकासाला अडथळा निर्माण होत असून प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर मुरबाड तालुक्यात ‘एक ग्रामपंचायत – एक ग्रामसेवक’ ही संकल्पना प्रत्यक्षात कधी साकार होणार, असा सवाल नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे. रिक्त पदे तातडीने भरण्याची आणि ग्रामसेवकांची नियुक्ती करून ग्रामपंचायतींचे कामकाज सुरळीत करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.