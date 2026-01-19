कुर्ल्यात फेरीवाल्यांकडून भाजप कार्यकर्त्यांना मारहाण
भाजप कार्यकर्त्यांना फेरीवाल्यांकडून मारहाण?
कुर्ल्यातील घटना; दोघांना अटक
घाटकोपर, ता. १९ (बातमीदार) : कुर्ल्यातील गजबजलेल्या रस्त्यावर फेरीवाल्यांनी भाजपच्या तीन कार्यकर्त्यांना बेदम मारहाण केल्याचा आरोप भाजपकडून होत आहे. या मारहाणप्रकरणी पोलिसांनी दोघांना अटक केली असून, इतरांचा शोध सुरू आहे. मारहाण करणारे फेरीवाले नसल्याचे पोलिसांचे म्हणणे आहे.
या घटनेनंतर सोमवारी (ता. १९) सायंकाळी उशिरापर्यंत फेरीवाल्यांच्या प्रश्नांवर आणि त्यांच्यावरील कारवाईबाबत कुर्ला एल विभाग कार्यालयात पोलिस, पालिका अधिकारी आणि नागरिकांची एक विशेष बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यात भररस्त्यांवर दुकाने थाटणाऱ्या फेरीवाल्यांवर कारवाई करण्याचे ठरल्याची माहिती पोलिसांनी याबाबत बोलताना दिली. कुर्ला येथे धंद्यासमोर गाडी लावण्यावरून शाब्दिक वाद होऊन त्याचे रूपांतर हाणामारीत झाल्याचे सांगण्यात येत आहे; मात्र मारहाण करणारे तरुण हे फेरीवाले नव्हते, रस्त्यावरून जाणारे होते, अशी माहिती पोलिसांकडून दिली जात आहे. दुसरीकडे भाजप पदाधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार ही मारहाण फेरीवाल्यांनी केली आहे. या घटनेत भाजपच्या तीन कार्यकर्त्यांना दुखापत झाली आहे. आकाश सिंग, आदित्य पानसे, असीम सिंग अशी जखमी कार्यकर्त्यांची नावे आहेत. या मारहाणीचा व्हिडिओ व्हायरल झाला असून, या घटनेची दखल पोलिसांनी घेतली आहे. कुर्ला पोलिसांनी याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला असून, हाती आलेल्या माहितीनुसार दोघांना अटकही केली आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.