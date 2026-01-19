अगत्ती बेटावरून मृत्यूशी झुंज देणाऱ्या महिलेला जीवदान
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १९ : लक्षद्वीपमधील अगत्ती बेटावर हृदयविकाराचा तीव्र झटका आलेल्या ६३ वर्षीय महिलेचा भारतीय तटरक्षक दलाने (आयसीजी) वेळीच केलेल्या आणि नियोजनबद्ध कारवाईमुळे सोमवारी (ता. १९) जीव वाचला. लक्षद्वीप केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनाकडून तातडीचा संदेश प्राप्त होताच तटरक्षक दलाने परिस्थितीची गंभीरता ओळखून कोणताही विलंब न करता वैद्यकीय मदत मोहीम तत्काळ हाती घेतली.
कोची येथून या मोहिमेसाठी आयसीजीचे डॉर्नियर विमान तत्काळ सज्ज करण्यात आले. रुग्णाच्या उपचारांची आवश्यकता लक्षात घेऊन या विमानाचे मोबाईल अतिदक्षता विभागात रूपांतर करण्यात आले. आवश्यक वैद्यकीय उपकरणे आणि जीवनरक्षक सुविधा उपलब्ध करून सकाळी ११ वाजता हे विमान कोचीहून उड्डाण घेऊन अगत्ती बेटावर दाखल झाले. त्यानंतर रुग्णाला अत्यंत काळजीपूर्वक विमानात घेण्यात आले. रुग्णासह परतीचे उड्डाण करीत दुपारी २.२० वाजता हे विमान कोची विमानतळावर सुरक्षितपणे उतरले. तेथून महिलेला तातडीने पुढील उपचारांसाठी कोची येथील रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून, तिच्यावर तज्ज्ञ डॉक्टरांकडून उपचार सुरू आहेत.
