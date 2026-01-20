कमी श्रमात अधिक उत्पन्न
पालघरमधील ताग पिकाकडे शेतकऱ्यांचा कल
कासा, ता.२०(बातमीदार): डहाणू तालुक्यासह पालघर जिल्ह्यातील अनेक भागांत पारंपरिक तूर, तीळ, वाल यासारख्या पिकांची लागवड केली जाते. पण त्यासाठी येणारा खर्च अधिक असल्याने कमी खर्च, श्रमामुळे शेतकरी ताग उत्पादनाकडे वळाला आहे.
ताग हे पीक पेरणीनंतर अवघ्या तीन महिन्यांत उत्पन्न देणारे असून कमी मशागत, अल्प खर्चात लागवड करता येते. पूर्वी तागाचा वापर प्रामुख्याने हिरवळीच्या खतासाठी केला जात होता. मात्र, सध्या शेतकरी तागाच्या बियांच्या विक्रीकडे अधिक लक्ष देत आहेत. या बियांना बाजारात चांगली मागणी असून गुजरातमधील व्यापारी थेट शेतकऱ्यांकडून खरेदी करत आहेत. तागाला हिरवळीचे खत म्हणून ओळखले जाते. या पिकाला बाहेरून नत्र देण्याची गरज नसून, स्वतःच जमिनीत नत्रनिर्मिती करून जमिनीची सुपीकता वाढवते. परिणामी, रासायनिक खतांचा वापर कमी होऊन शेती अधिक जैविक आणि शाश्वत बनते. त्यामुळे वाढत्या उत्पादन खर्चाच्या पार्श्वभूमीवर ताग शेती शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरत आहे.
शेतकऱ्यांना आर्थिक लाभ
- जमिनीची सुपीकता घटत चालल्याने शेती टिकवण्यासाठी पर्यायी आणि जैविक उपायांची गरज निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर ताग तागडा हे पीक शेतकऱ्यांना आर्थिक लाभ देण्यासोबतच जमिनीची गुणवत्ता सुधारण्यासही मदत करत आहे.
- जिल्ह्यातील अधिकाधिक शेतकरी पिकाकडे वळत असल्याचे चित्र आहे. कषी तज्ज्ञांकडूनही ताग लागवडीला प्रोत्साहन दिले जात असून, रासायनिक खतांवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी ताग शेती उपयुक्त ठरेल, असा सल्ला दिला जात आहे.
ताग औषधी उपयोगासाठी वापरला जातो. त्याचबरोबर शेतीला जैविक सुपीकता देणारे पीक आहे. तागापासून धागाही काढला जातो. जमिनीची सुपीकता वाढवण्यासाठी जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी ताग उत्पादन करावे.
- अनिल नरगुलवार, तालुका कृषी अधिकारी, डहाणू
