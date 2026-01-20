टिटवाळा मार्केटसह अनेक परिसरांत दिवसभर वारंवार वीजखंडित, नागरिकांचे हाल
टिटवाळा परिसरात महावितरणचा बोजवारा
टिटवाळा, ता. २० (वार्ताहर) : शहरातील वीजपुरवठा व्यवस्थेचा ढिसाळपणा पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आला आहे. सोमवारी (ता. १९) सकाळी उच्चदाब विद्युत वाहिनी नादुरुस्त झाल्याने टिटवाळा मार्केटसह लगतच्या परिसरातील वीजपुरवठा खंडित झाला होता. यामुळे नागरिकांना मोठ्या समस्यांचा सामना करावा लागला. रात्री उशिराने हा वीजपुरवठा पुर्ववत करण्यात आला.
वडवली अटाळी परिसरातील २२ केव्ही क्षमतेची मुख्य विजवाहिनी तुटल्याने त्याचा फटका मांडा पश्चिम व परिसरातील अनेक भागांना बसला आहे. एका तासात दुरुस्ती करुन वीजपुरवठा सुरळीत केला जाईल, असे महावितरणकडून सांगण्यात आले होते. परंतु, सायंकाळ होऊनही वीजपुरवठा सुरळीत न झाल्याने नागरिकांना नाहक त्रासाला सामोरे जावे लागले. याचा फटका टिटवाळा मार्केट एरिया, रेजन्सी, सावरकर नगर, देशेकर नगर व लगतच्या परिसरात बसला. तर, वीजखंडितीमुळे बाजारपेठेतील व्यवहार ठप्प झाले, तर घरगुती कामकाज, ऑनलाइन शिक्षण आणि कार्यालयीन कामे विस्कळीत झाली. अनेकांनी महावितरणच्या हेल्पलाईनवर तक्रारी केल्या, मात्र ठोस उत्तर न मिळाल्याने नाराजी व्यक्त करण्यात आली.
दरम्यान, घटनेची माहिती मिळताच महावितरणच्या तांत्रिक पथकाने घटनास्थळी धाव घेऊन दुरुस्तीचे काम तातडीने हाती घेतले आहे. मात्र, वीजवाहिनीचे नुकसान मोठ्या प्रमाणात झाल्याने दुरुस्ती प्रक्रियेला वेळ लागत असून वीजपुरवठा उशिराने सुरळीत करण्यात आला, अशी माहिती वीज वितरण विभागाच्या वतीने दिली.
