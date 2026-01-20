प्रभाग क्र. ४ मध्ये ठाकरे गटाच्या विजयामागे भाजपाचा हात ?
ठाकरे गटाच्या विजयामागे भाजपाचा हात ?
नगरसेविका तेजश्री गायकवाड यांच्या अभिनंदनाचे भाजपाने लावले बॅनर
कल्याण, ता. १९ (वार्ताहर) : कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका निवडणुकीचा निकाल नुकताच लागला असून यामध्ये ठाकरे गटाचे ११ तर मनसेचे पाच नगरसेवक निवडून आले आहेत. यात प्रभाग क्र. चारमध्ये शिंदे गटाच्या दोन उमेदवारांचा पराभव करत ठाकरे गटाचे दोन नगरसेवक निवडून आले आहेत. मात्र, या विजयामागे भाजपाचा हात असल्याची चर्चा आता रंगू लागली आहे.
त्याला कारण हि तसे असून ठाकरे गटातून निवडून आलेल्या नगरसेविका तेजश्री गायकवाड यांनी निवडून येताच भाजपाचे माजी आमदार नरेंद्र पवार यांची भेट घेतली. तसेच मोहने परिसरात तेजश्री गायकवाड यांच्या अभिनंदनाचे बॅनर लावले असून या बॅनरवर माजी आमदार नरेंद्र पवार आणि भाजपा पदाधिकारी संतोष शिंगोळे यांचा फोटो असल्याने तर्क वितर्क लावले जात आहेत.
कल्याण-डोंबिवलीच्या प्रभाग क्र. चारमध्ये लागलेल्या निकालाने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. या प्रभागात ठाकरे गटाचे राहुल कोट आणि तेजश्री गायकवाड यांनी शिंदे गटाच्या उमेदवारांचा पराभव करत विजय मिळवला. परंतु, मोहने परिसरात लावलेल्या होर्डिंग्जने सर्वांचेच लक्ष वेधून घेतले आहे. तेजश्री गायकवाड यांच्या अभिनंदनाच्या बॅनरवर भाजपाचे माजी आमदार नरेंद्र पवार आणि भाजपा पदाधिकारी संतोष शिंगोळे यांचे फोटो आहेत. यामुळे राजकीय वर्तुळात तर्क-वितर्कांना उधाण आले आहे.
नरेंद्र पवार यांची भेट
ठाकरे गटाच्या नगरसेविका तेजश्री गायकवाड यांनी निवडून येताच माजी आमदार नरेंद्र पवार यांची भेट घेतली होती. प्रभाग क्र. ४ मध्ये भाजपाला एकही जागा न दिल्याने भाजपा पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांनी ठाकरे गटाच्या उमेदवारांचे काम केल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. त्यामुळे शिवसेना-भाजपा महायुतीमध्ये वाद निर्माण होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
