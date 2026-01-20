जिल्ह्यात सिकलसेलचे रुग्ण घटले
जिल्ह्यात सिकलसेलचे रुग्ण घटले
तपासणी अभियानात नव्या रुग्णांची नोंद नाही; पाच दिवसांत ४ लाख ४१ हजार गृहभेटी
अलिबाग, ता. २० (वार्ताहर) ः रायगड जिल्ह्यात राबविण्यात येत असलेल्या अरुणोदय सिकलसेल ॲनिमिया विशेष अभियानअंतर्गत गेल्या पाच दिवसांत तब्बल ४ लाख ४१ हजार ७९१ नागरिकांची गृहभेटीतून तपासणी करण्यात आली. या तपासणीत एकही नवीन सिकलसेल ॲनिमियाचा एकही रुग्ण आढळून आला नसल्याने समाधान व्यक्त केले जात आहे. जिल्ह्यातील जनजागृती व प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांचे सकारात्मक परिणाम दिसून येत असल्याचे आरोग्य विभागाने स्पष्ट केले आहे. हे अभियान ७ फेब्रुवारीपर्यंत सुरू राहणार आहे.
जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. आनंद गोसावी यांच्या मार्गदर्शनाखाली तसेच जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. निशिकांत पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली १५ जानेवारी ते ७ फेब्रुवारीदरम्यान हे विशेष अभियान राबविले जात आहे. या अभियानांतर्गत ० ते ४० वर्षे वयोगटातील नागरिकांची प्राथमिक सिकलसेल तपासणी केली जात आहे. सिकलसेल ॲनिमिया हा आनुवंशिक आजार असल्याने त्याचे लवकर निदान व योग्य समुपदेशन अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते. रायगड जिल्हा परिषद आरोग्य विभागामार्फत एकूण ५५ प्राथमिक आरोग्य केंद्रांसह त्यांच्याअंतर्गत २८० प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्रे, ६ उपजिल्हा रुग्णालये, ८ ग्रामीण रुग्णालये तसेच १५ तालुका आरोग्य कार्यालयांमध्ये ही तपासणी मोहीम राबविण्यात येत आहे. या सर्वेक्षणासाठी जिल्ह्यात आरोग्य विभागाची एकूण २९७ पथके कार्यरत असून, या पथकांमध्ये आरोग्य सेवक व आशा सेविकांचा समावेश आहे. रायगड जिल्ह्यातील ० ते ४० वयोगटातील एकूण लोकसंख्या ११ लाख १५ हजार ५७३ इतकी आहे. त्यापैकी आतापर्यंत ४ लाख ४१ हजार ७९१ नागरिकांची गृहभेटी देऊन तपासणी करण्यात आली आहे. विशेष बाब म्हणजे या सर्व तपासणीत एकही नवीन सिकलसेल रुग्ण आढळलेला नाही. यापूर्वी जिल्ह्यात ६०५ सिकलसेल रुग्णांची नोंद असून, त्यांच्यावर सध्या नियमित उपचार सुरू आहेत.
...................
चैकट : आजपासून रक्ततपासणी
या अभियानांतर्गत ० ते ४० वर्षे वयोगटातील नागरिकांची प्राथमिक तपासणीसोबतच विवाहपूर्व व प्रसूतीपूर्व समुपदेशनावर विशेष भर देण्यात येत आहे. तसेच बुधवार, ता. २१ पासून संबंधित नागरिकांची रक्ततपासणी करण्यात येणार आहे. ही रक्ततपासणी ५५ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, २८० उपकेंद्रे, ६ उपजिल्हा रुग्णालये, ८ ग्रामीण रुग्णालये व १५ तालुका आरोग्य कार्यालयांमध्ये होणार आहे.
चैकट : आकडेवारी
• जिल्ह्यातील ०–४० वयोगटातील लोकसंख्या : ११,१५,५७३
• गृहभेटीतून तपासणी झालेले नागरिक : ४,४१,७९१
• नवीन सिकलसेल रुग्णसंख्या : ०
