आगामी काळात राष्ट्रवादी काँग्रेस अधिक मजबूत होईल : आदिती तटकरे
माणगाव, ता. २० (वार्ताहर) : आगामी जिल्हा परिषद निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष अधिक सक्षम, संघटित आणि मजबूत होईल. विविध पक्षांतील नेते, पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश करतील. या पार्श्वभूमीवर रायगड जिल्ह्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस पुन्हा एकदा सर्वाधिक जागा जिंकून अग्रस्थान राखेल, असा विश्वास महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी व्यक्त केला.
माणगाव येथे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उमेदवार ॲड. राजीव साबळे आणि अस्लम राऊत यांनी आपले उमेदवारी अर्ज दाखल केले, त्या निमित्ताने आयोजित जाहिर सभेत त्या बोलत होत्या. यावेळी त्यांनी पक्षाची संघटनात्मक ताकद, कार्यकर्त्यांचा उत्साह आणि जनतेचा वाढता प्रतिसाद यांचा उल्लेख करत राष्ट्रवादी काँग्रेसची वाटचाल विकासाभिमुख असल्याचे स्पष्ट केले. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते व कोकण विभागीय संघटक ॲड. राजीव साबळे यांनी निजामपूर जिल्हा परिषद मतदारसंघातून, तर अस्लम राऊत यांनी मोरबा जिल्हा परिषद मतदारसंघातून उमेदवारी अर्ज दाखल केला. तसेच पंचायत समिती मतदारसंघासाठी अलका केकाणे, संजोग मानकर आणि गणेश पवार यांनीही आपले उमेदवारी अर्ज सादर केले. या वेळी पक्षाचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि समर्थक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यापूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीने माणगाव शहरात भव्य प्रचार रॅली काढण्यात आली. दरम्यान, शिवसेनेतर्फे रमेश मोरे यांनी मोरबा, तर अविनाश नलावडे यांनी निजामपूर जिल्हा परिषद मतदारसंघातून आपले उमेदवारी अर्ज दाखल केले. मात्र त्यांनी कोणतीही प्रचार रॅली न काढता थेट अर्ज दाखल केल्याने राजकीय वर्तुळात विविध चर्चा रंगू लागल्या आहेत.
