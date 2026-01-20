आंबेपूर (कुर्डूस) जिल्हा परिषद मतदारसंघात तिरंगी लढत
अर्ज दाखल होताच प्रचाराला वेग; विकासाच्या मुद्द्यांवर होणार थेट सामना
पोयनाड, ता. २० (बातमीदार) : संपूर्ण रायगड जिल्ह्याचे लक्ष लागलेल्या अलिबाग तालुक्यातील आंबेपूर (कुर्डूस) जिल्हा परिषद मतदारसंघात यंदा अत्यंत चुरशीची आणि तिरंगी लढत पाहायला मिळणार आहे. राज्यात महायुतीचे सरकार असले तरी या जिल्हा परिषद निवडणुकीत मात्र भाजप आणि शिवसेना (शिंदे गट) स्वतंत्रपणे निवडणूक रिंगणात उतरले आहेत. यामुळे निवडणुकीचे राजकीय समीकरण अधिकच रंगतदार बनले आहे.
मागील अनेक वर्षांपासून या मतदारसंघावर शेतकरी कामगार पक्षाचे निर्विवाद वर्चस्व राहिले आहे. ग्रामीण भागातील शेतकरी, कष्टकरी, कामगार वर्गावर आधारित संघटनात्मक बांधणीमुळे शेकापला या मतदारसंघात भक्कम पाठबळ मिळत आले आहे. मात्र यंदा परिस्थिती बदललेली असून भाजप आणि शिवसेना शिंदे गट स्वतंत्र उमेदवारांसह मैदानात उतरल्याने तिरंगी लढत निश्चित झाली आहे.
या निवडणुकीत भाजपकडून डॉ. चित्रा पाटील या उमेदवारी करत असून त्यांनी सोमवारी आपला अर्ज दाखल केला आहे. आरोग्य, शिक्षण आणि मूलभूत सुविधांच्या विकासावर भर देण्याचा त्यांचा प्रचाराचा सूर असल्याचे बोलले जात आहे. दुसरीकडे शिवसेना शिंदे गटानेही स्वतंत्र लढत देण्याचा निर्णय घेत रसिका केणी यांना उमेदवारी दिली असून त्या मंगळवारी आपला अर्ज दाखल करणार आहेत. स्थानिक प्रश्न, रस्ते, पाणीपुरवठा आणि रोजगार या मुद्द्यांवर त्या प्रचार करणार असल्याची चर्चा आहे. दरम्यान, शेतकरी कामगार पक्षाने यंदा पूजा भगत-गिरी या नव्या आणि तरुण उमेदवाराला संधी दिली आहे. अनुभवी नेतृत्वासोबत तरुणाईचा जोश देत शेकाप आपले पारंपरिक वर्चस्व कायम राखण्याच्या प्रयत्नात आहे. आंबेपूर पंचायत समिती गणातही तिरंगी लढत होणार असल्याने संपूर्ण परिसरात निवडणुकीचे वातावरण तापू लागले आहे. अर्ज दाखल होताच प्रचाराला वेग आला असून कोणता पक्ष आघाडी घेणार, मतदारांचा कौल कोणाच्या बाजूने जाणार, आणि विकासाच्या मुद्द्यांवर कोण बाजी मारणार याकडे आता संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे. आंबेपूर जिल्हा परिषद मतदारसंघावर अखेर कोणाचा झेंडा फडकणार, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
