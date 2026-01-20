‘कसं, नाना म्हणतील तसं’
नालासोपाऱ्यातील फलकाने राजकारण तापले
विरार, ता.२०(बातमीदार)ः पालिका निवडणुकीच्या निकालांनंतर नालासोपाऱ्यात ‘कसं, नाना म्हणतील तसं’, अशा आशयाचा फलक लावला आहे. तर राजकारणात काहीही होऊ शकते, असे सूचक विधान भाजपचे मनोज बारोट यांनी केले. त्यामुळे वसईत ऑपरेशन लोटसची चर्चा सुरु आहे.
वसई-विरार पालिकेच्या निवडणुकीत बहुजन विकास आघाडीने मित्र पक्षांच्या मदतीने ७१ जागा जिंकत स्पष्ट बहुमत मिळवले. तर भाजपने ४३ आणि शिंदे गटाने १ जागा जिंकली आहे. बविआला सत्ता स्थापनेचे स्पष्ट कौल आहे. तर महायुतीला सत्ता स्थापनेसाठी अजून १६ नगरसेवकींची गरज आहे. या पार्श्वभूमीवर गेल्या दोन दिवसांपासून वसईत ऑपरेशन लोटसच्या माध्यमातून बविआचे नगरसेवक फोडण्याचे प्रयत्न सुरु असल्याची चर्चा रंगली आहे. या चर्चेची बविआचे नेते हितेंद्र ठाकूर यांनी खिल्ली उडवली आहे. अशातच सध्या बविआपासून अंतर ठेऊन असलेले माजी महापौर राजीव पाटील यांच्या भूमिकेबद्दलही वसईकरांमध्ये उत्सुकता आहे. याच पार्श्वभूमीवर नालासोपाऱ्यातील सेंट्रल पार्क परिसरात नाना म्हणतील तसं, अशा आशयाच्या बॅनर लागल्याने ऑपरेशन लोट्सची चर्चा अधिकच रंगली आहे.
भाजपकडून चाचपणी
लोकसभेतील यशानंतर वसईत भाजपची आशा पल्लवित झाली होती. पालिकेतही जिंकणार, अशा अविर्भावात युतीचे नेते फिरत होते. परंतु, मतदारांनी बहुजन विकास आघाडीच्या हातात तिसऱ्यांदा पलिकेची सत्ता दिली. त्यामुळे सत्ता मिळवण्यासाठी भाजपकडून प्रयत्न सुरू असल्याची चर्चा आहे.
