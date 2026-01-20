वरदविनायक जन्मोत्सवाला महडमध्ये सुरुवात
वरदविनायक जन्मोत्सवाला महडमध्ये सुरुवात
गणपती संस्थानतर्फे सांस्कृतिक कार्यक्रम
खालापूर, ता. २० (बातमीदार) : श्री गणपती संस्थान महड विश्वस्त मंडळातर्फे १९ ते २४ जानेवारीदरम्यान श्री वरदविनायक जन्मोत्सव उत्साहात साजरा होत आहे. उत्सव प्रारंभानिमित्त पुण्याहवाचन, सहस्रवर्तन व महापूजा कार्याध्यक्ष मोहिनी मंदार वैद्य यांच्या हस्ते पार पडली.
उत्सवात मंगळवारी भजन, भक्तिगीते, दशावतार लोककला तसेच रात्री हभप चारुदत्त आफळे बुवा यांचे कीर्तन झाले. बुधवारी सुप्रसिद्ध संगीत संयोजक कमलेश भडकमकर यांचा भक्तिधारा कार्यक्रम होणार असून ओंकार प्रासादिक आसरोटी व हरिपाठ महिला मंडळ सेवा देणार आहेत. गुरुवारी दुपारी १२.३९ वाजता श्रींचा जन्मदिवस साजरा होणार असून महापूजा आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या हस्ते पार पडेल. ‘खेळ पैठणीचा’ कार्यक्रमासाठी अभिनेत्री प्रियदर्शिनी इंदुलकर व आरजे बंड्या सहभागी होणार आहेत. शुक्रवारी दहीहंडी कीर्तन, दिव्यांग मुलांचा गाण्याचा कार्यक्रम आणि पालखी मिरवणूक तर शनिवारी लळिताच्या कीर्तनाने उत्सवाची सांगता होणार आहे.
उत्सवामुळे आर्थिक लाभ
महड येथील श्री वरदविनायक हा अष्टविनायकातील एकमेव स्वयंभू गणपती मानला जातो. उत्सवकाळात हजारो भाविक दर्शनासाठी महडमध्ये दाखल होत असल्याने धार्मिक पर्यटनाला चालना मिळतेच, शिवाय गावातील व्यापाऱ्यांना, फूलविक्रेत्यांना आणि स्थानिक सेवा पुरवठादारांना थेट आर्थिक लाभ मिळतो. त्यामुळे हा उत्सव धार्मिक, सांस्कृतिक आणि सामाजिकदृष्ट्या महत्त्वाचा ठरतो.
