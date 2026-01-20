ज्येष्ठ नागरिक कामगारांच्या पेन्शनमध्ये वाढ करा
ज्येष्ठ नागरिक कामगारांच्या पेन्शनमध्ये वाढ करा
राष्ट्रीय संघर्ष समितीची मागणी; जंतर-मंतरवर आंदोलनाचा इशारा
रोहा, ता. २० (बातमीदार) : ज्येष्ठ नागरिक कामगारांच्या ईपीएस-९५ पेन्शनमध्ये तातडीने वाढ करण्यात आली नाही, तर दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे राष्ट्रीय स्तरावर तीव्र आंदोलन उभारण्यात येईल, असा इशारा राष्ट्रीय संघर्ष समितीचे पश्चिम भारत संघटक सुभाष पोखरकर यांनी दिला. रोह्यातील भाटे सार्वजनिक वाचनालयाच्या सभागृहात रविवार (ता. १८) आयोजित करण्यात आलेल्या ईपीएस-९५ पेन्शनधारकांच्या सभेत ते बोलत होते.
कमांडर अशोक राऊत (अध्यक्ष) यांच्या मार्गदर्शनाखाली राष्ट्रीय संघर्ष समिती गेली नऊ वर्षे ज्येष्ठ कामगारांच्या हक्काच्या पेन्शनसाठी सातत्याने लढा देत आहे. सुभाष पोखरकर यांनी आपल्या भाषणात केंद्र सरकारच्या धोरणांवर तीव्र शब्दांत टीका केली. पेन्शनच्या माध्यमातून दरवर्षी सुमारे ५८ हजार कोटी रुपये सरकारच्या तिजोरीत जमा होतात. मात्र, त्यापैकी केवळ १३ हजार कोटी रुपयेच पेन्शनधारक कामगारांना वितरित केले जातात. उर्वरित सुमारे ४५ हजार कोटी रुपये व्याजाच्या स्वरूपात कुठे जातात, हा गंभीर प्रश्न आहे, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. यासंदर्भात देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन तसेच राज्याचे कामगार मंत्री यांना अनेक वेळा निवेदने देऊन हा प्रश्न मांडण्यात आला आहे. मात्र, आतापर्यंत शासनाकडून केवळ आश्वासनांपलीकडे काहीच मिळाले नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली. ज्येष्ठ नागरिक कामगार सरकारकडे भीक मागत नाहीत. आम्ही आमच्या हक्काची पेन्शन मागत आहोत, असे स्पष्ट करत रुपये ७,५०० किमान पेन्शन व महागाई भत्ता लागू केल्याशिवाय संघर्ष थांबवणार नाही, असे त्यांनी ठणकावून सांगितले. या सभेला रोहा अध्यक्ष मालू पांडू धसाडे, सुरेंद्र आगरकर, महादेव धसाडे, वसंत शेलार, नारायण पिंगळे, आत्माराम ठमके, नंदकुमार भादेकर, दिलीपराव कहाणे, इंद्रजित राजपूत यांच्यासह सुमारे ६५० ज्येष्ठ पेन्शनर बंधू-भगिनी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. फेब्रुवारीतील केंद्रीय अर्थसंकल्पात पेन्शनवाढीचा निर्णय न झाल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल, असा एकमुखी निर्धार या वेळी करण्यात आला.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.