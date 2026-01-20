स्वीकृत नगरसेवकाची मोर्चे बांधणी सुरु स्वीकृत नगरसेवकाची मोर्चे बांधणी सुरु
स्वीकृतसाठी इच्छुकांची मोर्चेबांधणी
बविआ, भाजप, शिवसेनेतील उमेदवार आघाडीवर
विरार, ता. २० (बातमीदार)ः वसई-विरार पालिकेत निवडून आलेल्या ११५ नगरसेवकांबरोबरच १० स्वीकृत सदस्य असणार आहेत. त्यामुळे पराभूत दिग्गजांबरोबर निवडणुकीत उमेदवारी नसलेल्यांनी स्वीकृत नगरसेवकपदासाठी मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे.
वसई-विरार पालिकेत स्वीकृत सदस्य निवडीबाबत असलेल्या पक्षीय संख्याबळाच्या नियमानुसार बहुजन विकास आघाडीला सहा, तर भाजप-शिवसेना महायुतीला चार स्वीकृत सदस्य निवडण्याची संधी मिळणार आहे. बहुजन विकास आघाडीकडून सार्वत्रिक निवडणुकीत पराभव झालेल्या उमेदवारांसह काही नवीन चेहऱ्यांना संधी देण्याची शक्यता आहे, तर भाजपकडून दोन उमेदवारांचा विचार केला जाऊ शकतो. नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत शिंदे सेनेला फक्त एक जागा मिळाल्याने स्वीकृत सदस्यत्व मिळणार नसले तरी भाजपकडून एक स्वीकृत पद मिळावे म्हणून तगादा लावला आहे.
------------------------------------
स्वीकृतसाठीचे समीकरण
- वसई-विरार पालिकेची सदस्यसंख्या ११५ आहे. स्वीकृत सदस्य निवडताना एकूण सदस्यसंख्येच्या १० टक्के किंवा १० यामध्ये जी संख्या कमी असेल, तेवढे स्वीकृत सदस्य निवडले जातात. त्यामुळे पालिकेत १० स्वीकृत सदस्य निवडले जाणार आहेत.
- बहुजन विकास आघाडीचे शिट्टी चिन्हावर ७० नगरसेवक निवडून आले आहेत. त्यामुळे त्यांना सहा स्वीकृत सदस्य निवडण्याची संधी मिळणार आहे. भाजपचे ४३ नगरसेवक निवडून आले आहेत. मात्र, शिवसेने सोबत असल्याने चार स्वीकृत सदस्यांचा कोटा मिळावा, असे प्रयत्न आहेत.
=====================================
‘या’ नावांची चर्चा
बहुजन विकास आघाडीकडून स्वीकृत नगरसेवकासाठी माजी महापौर रुपेश जाधव, धनंजय गावडे, उपाय पाटील तसेच एका महिलेची निवड होणार आहे. त्याचप्रमाणे काँग्रेसला एक जागा दिली जाणार आहे. भाजपकडून मनोज बारोट, ॲड. साधना धुरी, एक उत्तर भारतीय चेहरा देण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर भाजपच्या कोट्यातून शिवसेनेचे तालुकाप्रमुख सुदेश चौधरी यांचे नाव चर्चेत आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.