महापौरपदाची लॉटरी कोणाला
विजयी उमेदवारांचे आरक्षणाकडे लक्ष
विरार, ता.२०(बातमीदार) ः वसई-विरार महापालिकेची निवडणुकीनंतर आता महापौर पदाच्या चर्चांना वेग आला आहे. अशातच आरक्षणासाठीची सोडत गुरुवारी निघणार असल्याने महापौर पदाची लॉटरी कुणाला लागणार याकडे विजयी उमेदवारांचे डोळे लागले आहेत.
वसई-विरार पालिकेच्या महापौर पदाची आरक्षण सोडत गुरुवारी जाहीर होणार आहे. यामध्ये अनुसूचित जाती (एमाले), अनुसूचित जमाती (एसटी) या प्रवर्गाचा आरक्षण जाहीर झाल्यास केवल आठ चेहऱ्यांमधून नवा महापौर निवडावा लागणार आहे. हे आरक्षण महिलांसाठी राखीव झाल्यास एसटीमधील तीन तर एससी प्रवर्गातील केवळ दोनच महिला नगरसेवकांमधून एका महिलेला महापौर पदाची संधी दिली जाणार आहे. इतर मागासवर्ग या प्रवर्गाकरिता आरक्षण निधात्पास बहुजन विकास आघाडीकडे पुरुष नगरसेवक आणि ११ महिला नगरसेविका आहेत. त्यामुळे महापौर पदाचे आरक्षण कोणत्याही राखीव प्रवर्गाकरिता असल्यास एकाला ‘राजयोगा’ची शक्यता आहे.
----------------------------
प्रबळ दावेदार
- वसई-विरार महापालिकेचे महापौर पदाचे आरक्षण एससी प्रवर्गाकरिता जाहीर झाल्यास बहुमतात असलेल्या बविआकडे तीन उमेदवार आहेत. यामध्ये सरिता मोरे, प्रसन्न भातणकर यांचा समावेश आहे, तर एसटी प्रवर्गासाठी आरक्षण जाहीर झाल्यास जयंत बसवंत, संदूर पादव, रोहिणी जाधव, ज्योतना भगलीच, रमेश पोरकना यांची वर्णा लागण्याची शक्यता आहे.
- बहुजन विकास आघाडीत महिलांमध्ये अॅड. अस्मिता पाटील, अमृता चोरपे, प्रतिमा पाटील, नीता घरत, दीप्ती भोईर, ज्योती म्हात्रे, योगिता पाटील, प्रार्थना मोंडे , प्रमिला पाटोल, अलका गमज्या आहेत. तर पुरुषांमध्ये नरेंद्र पाटील, स्वप्नील कवळी, अतुल सांळुखे, प्रफुल पाटील, सुनील चोळकर, आशीष कर्तक, कल्पेश मानकर, पंकज चोरघे महापौराचे दावेदार मानले जात आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.