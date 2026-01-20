प्राचीन कातळशिल्पांचा इतिहास उलगडणारे छायाचित्र प्रदर्शन
‘कातळशिल्पांचा’ वारसा ठाण्यात
जोशी बेडेकर महाविद्यालयात विशेष प्रदर्शन
ठाणे, ता. २० (बातमीदार) ः कोकणातील सुमारे २० हजार वर्षे जुन्या कातळशिल्पांचा समृद्ध इतिहास सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचावा, या उद्देशाने प्राच्यविद्या अभ्यास संस्थेच्या वतीने विशेष छायाचित्र प्रदर्शनाचे आयोजन करण्यात आले आहे. हे प्रदर्शन २१ ते २६ जानेवारीदरम्यान सकाळी ११ ते सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत ठाण्यातील जोशी बेडेकर महाविद्यालयाच्या प्रांगणात भरवण्यात येणार आहे.
प्राच्यविद्या अभ्यास संस्था गेल्या १९८२ पासून संस्कृती, इतिहास आणि पुरातत्त्व या विषयांमध्ये सातत्याने प्रबोधनात्मक कार्य करत आहे. अभ्यासकांची व्याख्याने, प्रदर्शने, अभ्यासदौरे आणि इतिहास व पुरातत्त्व विषयावरील प्रमाणपत्र अभ्यासक्रमांच्या माध्यमातून संस्थेने आपली स्वतंत्र ओळख निर्माण केली आहे. कोकणातील कातळशिल्पे ही आद्य मानवाच्या जीवनशैलीचा आणि कलात्मक अभिव्यक्तीचा मौल्यवान ठेवा असून, त्यांचे संशोधन व संवर्धन होणे ही काळाची गरज असल्याचे संस्थेचे मत आहे. या प्रदर्शनात ठाण्यातील ज्येष्ठ कलाकार सदाशिव कुलकर्णी यांच्या मार्गदर्शनाखाली जोशी बेडेकर महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी तयार केलेल्या कातळशिल्पांच्या प्रतिकृती पाहायला मिळणार आहेत. नागरिकांनी या संधीचा लाभ घेऊन कातळशिल्पांच्या अद्भुत कलेचा अनुभव घ्यावा, असे आवाहन संस्थेचे अध्यक्ष डॉ. विजय बेडेकर आणि डॉ. महेश बेडेकर यांनी केले आहे.
‘गूढरम्य कातळशिल्प’
निसर्गयात्री संस्था यांच्या वतीने कातळशिल्पांवरील दुर्मिळ आणि अभ्यासपूर्ण छायाचित्रांचे प्रदर्शनही मांडण्यात येणार आहे. याच अनुषंगाने ‘गूढरम्य कातळशिल्प’ या विषयावर निसर्गयात्री संस्थेचे सुधीर रिसबूड आणि पुरातत्त्व संशोधक ऋत्विज आपटे यांचे बुधवार (ता. २१) सकाळी ९ वाजता व्याख्यान आयोजित करण्यात आले आहे. जोशी बेडेकर महाविद्यालय आणि डॉ. बेडेकर हॉस्पिटल यांच्या संयुक्त विद्यमाने हे प्रदर्शन भरवण्यात येत आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.