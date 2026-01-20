योजना गावागावात पोहोचविण्यासाठी कलाकारांची मदत
कलाकारांचा गावोगावी योजनेचा जागर
ठाणे जिल्हा परिषदेचा मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियानासाठी अनोखा पुढाकार
ठाणे, ता. २० : राज्य शासनाच्या मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियानाची व्यापक जनजागृती करण्यासाठी आणि शासकीय योजनांची माहिती गावागावांत पोहोचवण्यासाठी ठाणे जिल्हा परिषदेने एक अनोखी शक्कल लढवली आहे. या अभियानाचा प्रसार करण्यासाठी आता लोकप्रिय कलाकारांची मदत घेतली जात असून, या उपक्रमामुळे नागरिकांमध्ये मोठा उत्साह पाहायला मिळत आहे.
या अभियानांतर्गत रविवारी पहिली (ता. २०) पहिली कलाकार भेट पार पडली. महाराष्ट्राची हास्य जत्रा फेम अभिनेत्री शिवाली परब आणि अभिनेता पृथ्वीक प्रताप यांनी ठाणे जिल्ह्यातील विविध गावांना भेटी दिल्या. या वेळी त्यांनी गावातील नागरिकांशी संवाद साधला. त्यांना मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियानाचे महत्त्व पटवून दिले. शिवाली परब यांनी सांगितले की, मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान हे गावाच्या सर्वांगीण विकासासाठी राबविण्यात येत असून, प्रत्येक ग्रामस्थाने या अभियानात सक्रिय सहभाग नोंदवावा. स्पर्धात्मक स्वरूपात राबविण्यात येणाऱ्या या अभियानात सहभागी होऊन गावाने बक्षिसे मिळवावीत, असे आवाहन केले, तर अभिनेते पृथ्वीक प्रताप यांनी ग्रामस्थांना संबोधित करताना सांगितले की, विविध योजना गावातील प्रत्येक घटकांपर्यंत पोहोचविण्याच्या दृष्टीने मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान राबविण्यात येत आहे. ग्रामस्थांनी या अभियानात मोठ्या संख्येने सहभाग नोंदवून आपले गाव समृद्ध करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, असे सांगण्यात आले.
अभियानात महिला बचत गटाचे प्रदर्शन
या अभियानांतर्गत आयोजित करण्यात आलेल्या कार्यक्रमात महिला बचत गटांमार्फत विविध वस्तू, घरगुती वापराच्या वस्तू, कपडे, भाजीपाला आणि रानमेव्याचे विक्री व प्रदर्शन भरविण्यात आले होते. तसेच डोहळे ग्रामपंचायत अंतर्गत मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियानामार्फत सुरू असलेल्या विविध विकासकामांची चित्रफीत कार्यक्रमात सादर करण्यात आली.
शिक्षण, आरोग्य, स्वच्छता, पाणीपुरवठा आदी मूलभूत सुविधा ग्रामस्थांना उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणा सज्ज आहे. मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियानांतर्गत विविध उपक्रमांमध्ये ग्रामस्थांनी मोठ्या संख्येने सहभाग नोंदवून समृद्ध गावनिर्मितीसाठी पुढे आले पाहिजे.
- रणजित यादव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.