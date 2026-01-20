एमआयएमच्या त्या नवनिर्वाचित नगरसेविका वक्तव्य चर्चेत
संपूर्ण मुंब्रा हिरवा करून टाकू
एमआयएमच्या नवनिर्वाचित नगरसेविकेचे वक्तव्य चर्चेत
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. २० : ठाणे महापालिका निवडणुकीत एमआयएमच्या १४ उमेदवारांपैकी पाच उमेदवार विजयी झाले आहेत. विशेष म्हणजे, मुंब्रा येथील प्रभाग क्रमांक ३० मध्ये एमआयएमचे संपूर्ण पॅनेल निवडून आले आहे. या विजयानंतर नवनिर्वाचित नगरसेविका सहार युनूस शेख यांनी, ‘पुढच्या निवडणुकीत संपूर्ण मुंब्रा हिरवा करून टाकू’ असे वक्तव्य केले. त्यांच्या या वक्तव्याने राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले आहे.
ठाणे महापालिकेच्या मागील निवडणुकीत एमआयएमचे दोन नगरसेवक निवडून आले होते. यंदा ही संख्या पाचवर पोहोचली आहे. विशेष म्हणजे, मुंब्रा येथील प्रभाग क्रमांक ३० मध्ये एमआयएमचे संपूर्ण पॅनेल निवडून आले आहे. प्रभाग क्रमांक ३० मधून एमआयएमचे नफीस अन्सारी, सहार युनूस शेख, शेख सुलताना अब्दुल मन्नान आणि डोंगरे शोएब फरीद हे विजयी झाले आहेत. या प्रभागात अजित पवार गटाचे उमेदवार विजयी होतील, असा अंदाज वर्तवला जात होता; मात्र निकाल वेगळाच लागला. विजयानंतर एमआयएमच्या नवनिर्वाचित नगरसेविका सहार युनूस शेख यांच्या भाषणांचे व प्रचार सभांचे व्हिडिओ समाजमाध्यमांवर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाले होते. विजयानंतर दिलेल्या भाषणात त्यांनी ‘पुढच्या निवडणुकीत संपूर्ण मुंब्रा हिरवा करून टाकू,’ असे वक्तव्य केले. त्या वक्तव्यामुळे राजकीय चर्चांना उधाण आले आहे.
मतविभाजनाचा एमआयएमला फायदा
कळवा-मुंब्रा परिसर हा राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट)चे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांचा बालेकिल्ला मानला जातो; मात्र यंदाच्या निवडणुकीत राष्ट्रवादीच्या दोन्ही गटांतील मतविभाजनाचा फायदा एमआयएमला झाल्याचे मत मांडले जात आहे. मतांच्या आकडेवारीवरून हे चित्र स्पष्ट होत आहे. सहार शेख यांचे वडील युनूस शेख यांनी आमदार जितेंद्र आव्हाड यांच्यावर टीका केली आहे. पूर्वी दोघांमध्ये चांगले संबंध होते; मात्र गेल्या काही वर्षांत राजकीय मतभेद वाढल्याचे दिसून येत आहे. या पार्श्वभूमीवर कळवा-मुंब्रा परिसरातील राजकारण अधिक चुरशीचे होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
