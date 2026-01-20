आयुक्त डॉ. शिंदे यांची मुंबई मॅरेथॉनमध्ये उल्लेखनीय धाव
आयुक्त डॉ. शिंदे यांची मुंबई मॅरेथॉनमध्ये उल्लेखनीय धाव
निवडणूक कामकाजातही सराव कायम
नवी मुंबई, ता. २० (वार्ताहर) : धावणे हा सर्वोत्तम व्यायाम मानत व्यस्त शासकीय कामकाजातूनही धावण्याची आवड जपणारे आणि नियमित सराव करणारे नवी मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांनी प्रतिष्ठेच्या टाटा मुंबई मॅरेथॉनमध्ये अकराव्यांदा सहभाग नोंदवत ४२ किलोमीटरचे अंतर चार तास ३९ मिनिटे २३ सेकंदात पूर्ण करत यंदाही उल्लेखनीय कामगिरी केली. आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या धावपटूंच्या उपस्थितीत पार पडलेल्या या शर्यतीत त्यांच्या कामगिरीचे सर्वत्र कौतुक होत आहे.
नुकताच नवी मुंबई महापालिकेचा निवडणुकीचा अत्यंत व्यस्त कालावधी पार पडला. या काळात पहाटे सराव, दिवसभर कार्यालयीन काम आणि पुन्हा निवडणूक प्रक्रिया असे ताणाचे वेळापत्रक सांभाळतही त्यांनी तयारीत खंड पडू दिला नाही. निश्चित ध्येय, नियमित सराव व योग्य नियोजन या त्यांच्या बलस्थानामुळे हे यश त्यांनी गाठले.
जागतिक स्पर्धांतही ठसा
याआधी गेल्या वर्षी दक्षिण आफ्रिकेतील मानाच्या ‘कॉम्रेड मॅरेथॉन’मध्ये सहभागी होत त्यांनी ८६.६ किलोमीटर अंतर ११ तास १० मिनिटे ५६ सेकंदात पूर्ण केले होते. या स्पर्धेत सहभागी होणारे ते एकमेव सनदी अधिकारी ठरले होते. यंदाच्या मुंबई मॅरेथॉनमध्ये पहिल्यांदाच कोस्टल रोडचा समावेश करण्यात आला होता. त्यांच्या कामगिरीबद्दल सर्व स्तरातून अभिनंदनाचा वर्षाव होत आहे.
