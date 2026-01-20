लोकल रद्दचा फटका; पश्चिम रेल्वेवर मुंबईकरांचे हाल!
लोकल रद्दचा फटका प्रवाशांना
पश्चिम रेल्वेवर मुंबईकरांचे हाल
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २० : पश्चिम रेल्वेच्या कांदिवली कार शेडमध्ये सुरू असलेल्या तांत्रिक देखभालीच्या कामांमुळे तसेच कांदिवली ते मालाडदरम्यान लागू करण्यात आलेल्या वेगमर्यादेमुळे मंगळवारी (ता. २०) दिवसभरात तब्बल १०२ लोकल फेऱ्या रद्द करण्यात आल्या. परिणामी, याचा थेट फटका मुंबईकरांना बसला असून, दिवसभर प्रवाशांना प्रचंड गर्दी आणि विलंबाचा सामना करावा लागला.
कांदिवली-मालाड विभागात वेगमर्यादा लागू केल्यामुळे लोकल फेऱ्या विलंबाने धावत होत्या. परिणामी, बोरिवली, कांदिवली, मालाड, गोरेगाव, जोगेश्वरी आणि अंधेरी या प्रमुख स्थानकांवर प्रवाशांची मोठी गर्दी उसळली. लोकल उशिराने येत असल्याने आणि येणाऱ्या गाड्यांमध्ये प्रवेशासाठी जागा नसल्यामुळे अनेक प्रवाशांना पुढील लोकलसाठी फलाटावरच थांबावे लागले. काही स्थानकांवर लोकल पकडण्यासाठी प्रवाशांना १५ ते २० मिनिटे प्रतीक्षा करावी लागली. सकाळच्या कार्यालयीन वेळेतच लोकल गाड्यांमध्ये प्रचंड गर्दी झाल्याने प्रवाशांचे हाल झाले. अनेक प्रवासी कामावर उशिरा पोहोचले, तर काहींनी पर्यायी प्रवासमार्गांचा आधार घेतला. रेल्वे प्रशासनाकडून काम पूर्ण झाल्यानंतर सेवा सुरळीत करण्यात येईल, असे सांगण्यात आले असले तरी मंगळवारचा दिवस पश्चिम रेल्वेच्या प्रवाशांसाठी त्रासदायक ठरला. पश्चिम रेल्वेवर मंगळवारी रद्द करण्यात आलेल्या १०२ लोकल फेऱ्यांमध्ये १२ डब्यांच्या ८३, १५ डब्यांच्या १४, तसेच पाच वातानुकूलित लोकल फेऱ्यांचा समावेश होता.
