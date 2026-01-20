मंगेश काळोखे हत्या प्रकरण .भरत भगतची तळोजा कारागृहात रवानगी.
मंगेश काळोखे हत्या प्रकरण
़़़़़़़़़़
भरत भगतची तळोजा कारागृहात रवानगी
खालापूर, ता. २० (बातमीदार) ः खोपोलीतील मंगेश काळोखे हत्या प्रकरणातील पंधरावा आरोपी भरत भगत याची मंगळवारी पोलिस कोठडी संपल्यानंतर न्यायालयाने पंधरा दिवसांची न्यायालयीन कोठडी ठोठावत तळोजा कारागृहात रवानगी केली आहे.
मंगेश यांच्या हत्येचे सूत्रधार राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाचा प्रवक्ता भरत भगत आणि जिल्हाध्यक्ष सुधाकर घारे असल्याचा आरोप काळोखे यांच्या पत्नीने केला होता. खुनात प्रत्यक्ष सहभागी आरोपींना आणि कट रचणाऱ्याला अटक केल्यानंतर भरत भगत चोवीस दिवस फरार होता. तर सुधाकर घारे अद्याप पोलिसांच्या हाती लागलेला नाही. स्थानिक गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या पथकाने रविवारी खालापूर भागातून भरत भगतला अटक केली होती. खालापूर न्यायालयाने भगतला २० जानेवारीपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली होती. पोलिस कोठडीची मुदत संपल्यानंतर भगतला न्यायालयात हजर केले असता न्यायालयीन कोठडी मिळाली आहे.
सुधाकर घारे यांनी अटकपूर्व जामिनासाठी जिल्हा न्यायालयात अर्ज केला होता; परंतु जिल्हा न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन फेटाळला. त्यानंतर घारे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी धाव घेतली असून बुधवारी (ता. २१) त्यावर सुनावणी होणार आहे.
