स्वतःचे करिअर उद्ध्वस्त करू नका!
‘टीआयएसएस’च्या विद्यार्थ्यांना न्यायाधीशांचा इशारा
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २० : दिल्ली विद्यापीठाचे माजी प्राध्यापक जी. एन. साईबाबा यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त आयोजित कार्यक्रमात सहभागी झाल्याबद्दल गुन्हा दाखल करण्यात आलेल्या टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेच्या (टीआयएसएस) नऊ विद्यार्थ्यांना सत्र न्यायालयाने फटकारले. तसेच, या प्रकरणामुळे तुमचे करिअर उद्ध्वस्त होत असून त्यामुळे भविष्यातील रोजगारावर प्रतिकूल परिणाम होण्याचा इशाराही न्यायालयाने या विद्यार्थ्यांना अटकेपासून दिलेले अंतरिम कायम ठेवताना दिला.
देवनार येथील टीआयएसएस संकुलात १२ ऑक्टोबर २०२५ रोजी प्रा. साईबाबा यांच्या पहिल्या पुण्यतिथीनिमित्त आयोजित कार्यक्रमात हे नऊ विद्यार्थी सहभागी होते. तथापि, संस्थेच्या एका सहयोगी अधिष्ठात्याने दाखल केलेल्या तक्रारीवरून तुर्भे पोलिसांनी या विद्यार्थ्यांवर गुन्हा दाखल केला. त्यानंतर, या विद्यार्थ्यांनी ऑक्टोबर २०२५ मध्ये अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज दाखल केला होता. तपासाचा भाग म्हणून, विद्यार्थ्यांचे मोबाईल फोन आणि लॅपटॉपसह इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे जप्त केली होती. दरम्यान, ‘तुमच्यावर आता फौजदारी गुन्ह्याची नोंद असून नोंद केवळ मुंबईतच नाही, तर देशभरातील सर्वच पोलिसांकडे असेल. तुमचे करिअर सुरू होण्यापूर्वीच तुम्ही मोठी चूक केली आहे, त्यामुळे तुमचे करिअर उद्ध्वस्त होत असल्याचेही अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मनोज बी. ओझा यांनी विद्यार्थ्यांना दिलेल्या संरक्षणाची मुदत वाढवताना सुनावले. या नऊ विद्यार्थ्यांवर तुर्भे पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला असून त्यांच्या अटकपूर्व जामीन अर्जांवर सत्र न्यायालयात सुनावणी प्रलंबित आहे.
प्रा. साईबाबाविरोधात यूएपीए खटला
साईबाबा यांची ५ मार्च २०२४ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने सुटका केली होती, त्यांच्यावर बेकायदा कृत्ये प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (यूएपीए) खटला चालवण्याची परवानगी बेकायदा अवैध ठरवली होती. उच्च न्यायालयाने २०१७च्या सत्र न्यायालयाचा साईबाबा यांना प्रतिबंधित कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडियाचे (माओवादी) सक्रिय सदस्य असल्याच्या आरोपाखाली जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्याचा निर्णयही रद्द केला होता.
