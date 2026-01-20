राज्यातील ३७ एकलव्य शाळांसाठी ३०९३ जागांची प्रवेश प्रक्रिया सुरू
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक, ता.२० : महाराष्ट्र ट्रायबल पब्लिक स्कूल सोसायटी (नाशिक) यांच्या माध्यमातून राज्यातील ३७ एकलव्य मॉडेल रेसिडेन्शियल शाळांमध्ये (सीबीएसई संलग्न) शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ साठी प्रवेश प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. या अंतर्गत एकूण ३०९३ जागांसाठी १ मार्च रोजी प्रवेशपूर्व परीक्षा घेण्यात येणार आहे.
यामध्ये इयत्ता सहावीच्या २,२२० तर इयत्ता सातवी ते नववीच्या ८७३ जागांचा समावेश आहे. अनुसूचित जमातीतील विद्यार्थ्यांना दर्जेदार तसेच सीबीएसई अभ्यासक्रमावर आधारित शिक्षण मिळावे, या उद्देशाने राज्यात एकलव्य मॉडेल रेसिडेन्शियल शाळा चालविल्या जात आहेत.
