कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेत मनसेचे महायुतीला समर्थन
महायुतीला मनसेचे समर्थन
कल्याण-डोंबिवलीत विकास, स्थिरतेसाठी युती आवश्यक ः खासदार डॉ. शिंदे
कल्याण, ता. २१ ( वार्ताहर) : महापौरपदाचे आरक्षण जाहीर होण्याआधी कल्याण-डोंबिवलीच्या राजकारणात आणखी एक मोठी घडामोड घडली आहे. कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत सत्तास्थापनेसाठी मनसेने शिवसेना आणि महायुतीला समर्थन दिले असल्याची माहिती खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी प्रसिद्धिमाध्यमांना दिली.
कोकण विभागीय आयुक्तांकडे गट नोंदणीसाठी शिवसेनेच्या ५३ नगरसेवकांसह मनसेचे नगरसेवकही बुधवारी उपस्थित होते. या गट नोंदणीनंतर माध्यमांशी बोलताना खासदार डॉ. शिंदे यांनी ही माहिती दिली. कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत शिवसेना, भाजप आणि मनसे एकत्रितपणे सत्ता स्थापन करणार आहे. युतीतूनच महापौर निवडला जाईल, असा ठाम विश्वास खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी व्यक्त केला.
विकास आणि स्थिर प्रशासनासाठी पाठिंबा
केडीएमसीत शिवसेनेने ५३ नगरसेवकांचा अधिकृत गट स्थापन केला आहे. तर मनसेनेही आपल्या नगरसेवकांचा गट स्थापन करण्यासाठी पुढाकार घेत मनसेने शिवसेनेला पाठिंबा दिला आहे. हा पाठिंबा विकास आणि स्थिर प्रशासनासाठी असल्याचे डॉ. शिंदे यांनी स्पष्ट केले. युतीमध्ये भाजप आणि शिवसेनेने निवडणूक लढली आहे. कल्याण-डोंबिवलीसह इतर सर्व महापालिकांमध्ये महायुतीच सत्ता स्थापन करणार आहे. विकासासाठी जे जे येतील त्यांचे स्वागत आहे. कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत स्थिरता राहावी आणि विकासकामे चांगल्या पद्धतीने व्हावीत, हीच भूमिका मनसेचीही आहे, असे खा. शिंदे यांनी सांगितले.
पक्षश्रेष्ठी निर्णय घेणार
मनसे नेते राजू पाटील यांच्याबाबत बोलताना डॉ. शिंदे म्हणाले, ‘‘राजू पाटील हे माझे मित्र आहेत. विकासासाठी आपण एकत्र असले पाहिजे, असे त्यांचेही मत असावे. म्हणूनच त्यांनी महायुतीला समर्थन दिले आहे.’’ तर महापौर किंवा उपमहापौर पदाबाबत स्पष्टता देताना डॉ. शिंदे म्हणाले, ‘‘सध्या कोणत्याही पदाची निश्चिती हा विषय नाही. महापौर किंवा उपमहापौर कोण होणार, याबाबतचा निर्णय उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण हेच घेणार आहेत. तेच अधिकृत निर्णय घेतील.’’
