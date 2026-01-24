विलेपार्ले पूर्वेत डासांचा प्रचंड प्रादुर्भाव; चिमुकल्यांच्या अंगावर डासांचे दंश
पालिकेच्या दुर्लक्षावर नागरिकांचा संताप
मालाड, ता. २४ (बातमीदार) : विलेपार्ले पूर्व येथील छत्रपती शिवाजीनगर परिसरात डासांचा प्रचंड प्रादुर्भाव झाल्याने नागरिक हैराण झाले आहेत. विशेषतः लहान मुलांच्या आरोग्याचा प्रश्न गंभीर बनला असून पालिकेच्या निष्काळजीबद्दल तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे.
छत्रपती शिवाजीनगरमधील दुर्वांकर इमारतीत राहणारे रहिवासी उत्कर्ष सुरेश बोर्ले यांनी याबाबत पालिकेच्या के-पूर्व विभागाकडे लेखी तक्रार दाखल केली आहे. परिसरात मोठ्या प्रमाणावर डासांची उत्पत्ती झाल्याने रहिवाशांचे दैनंदिन जीवन कठीण झाले आहे. बोर्ले यांच्या दोन वर्षांच्या मुलीच्या हातावर व पायांवर डासांच्या दंशाचे गंभीर निशाण आढळून आले असून तिला वारंवार ताप येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. सुरुवातीला हा आजार कांजण्यांचा असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला होता; मात्र खासगी डॉक्टरांनी तपासणी करून हा त्रास डासांच्या दंशामुळे झाल्याचे स्पष्ट केले.
त्यानंतर पालिकेकडे तक्रार करत बोर्ले यांनी आरोप केला आहे, की शेजारील गॅलेक्सी एक्सॉटिका या उच्चभ्रू इमारतीत दर महिन्याला नियमित धूरफवारणी केली जाते; मात्र त्याच परिसरातील सामान्य रहिवाशांच्या वस्तींकडे पालिका कर्मचारी दुर्लक्ष करतात. परिणामी, डासांची संख्या वाढून संपूर्ण परिसरातील नागरिकांच्या आरोग्यावर त्याचा विपरीत परिणाम होत आहे. उच्चभ्रू इमारतींमध्ये नियमित धूरफवारणी केली जाते, मग कष्टकरी वसाहतींकडे दुर्लक्ष का, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला आहे. पालिका प्रशासनाने तातडीने प्रभावी उपाययोजना न केल्यास परिसरात डेंगी, मलेरिया यांसारख्या आजारांचा धोका वाढण्याची भीती नागरिकांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.
पालिकेची प्रतिक्रिया
यासंदर्भात के-पूर्वच्या कीटक नियंत्रण अधिकारी नीलम दवे यांनी सांगितले, या प्रकरणाची माहिती घेऊन पुढील कारवाई करण्यात येईल. कनिष्ठ अधिकारी संदीप शिर्के यांना तक्रारीकडे लक्ष देण्याचे निर्देश दिले आहेत. काही वेळा इमारतींमध्ये धूरफवारणीसाठी कर्मचाऱ्यांना प्रवेश दिला जात नसावा, अशीही शक्यता आहे.
नागरिकांचा आरोप
दरम्यान, तक्रारदार उत्कर्ष सुरेश बोर्ले यांनी सांगितले, माझ्या दोन वर्षांच्या मुलीच्या दोन्ही हातांवर व पायांवर डासांच्या दंशामुळे गंभीर निशाण झाले आहेत. तिला वारंवार ताप येत आहे. दोन महिन्यांतून एकदा धूरफवारणी करणारे कर्मचारी येतात; मात्र ते फक्त एका खासगी इमारतीपुरतेच काम करून निघून जातात. कार्यालयात तक्रार केल्यावर उडवाउडवीची उत्तरे दिली जातात. अनेक नागरिकांनी वारंवार तक्रारी करूनही त्याकडे गांभीर्याने पाहिले जात नाही.
