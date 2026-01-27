उपजिल्हा रुग्णालय रखडले
जव्हारचे उपजिल्हा रुग्णालय रखडले, निधी परत जाण्याची शक्यता
जव्हार, ता. २७ (बातमीदार)ः आदिवासी, मागास असलेल्या जव्हारसाठी २०० खाटांच्या उपजिल्हा रुग्णालयाला मंजुरी मिळाली आहे. प्रकल्पासाठी ९० कोटींचा निधी हुडकोकडून उपलब्ध आहे, पण जागेअभावी २०१९ पासून रुग्णालय उभारणी रखडल्याने निधी परत जाण्याची शक्यता आहे. जव्हारमध्ये सध्या अस्तित्वात असलेले १०० खाटांचे रुग्णालय अपुरे ठरत आहे. या रुग्णालयात २००, २५० रुग्ण दाखल असतात. कुपोषण, प्रसूती, अपघात, गंभीर आजार अशा परिस्थितीत रुग्णांना अन्य रुग्णालयात दाखल करावे लागते, पण उपचारातील दिरंगाईमुळे अनेकदा जीव गमवावा लागत आहे. यामुळेच कॅप्टन विनित मुकणे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे जव्हारसाठी २०० खाटांचे रुग्णालय मंजूर करण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार रुग्णालय मंजूरही झाले आहे. मात्र, जागेबाबत जिल्हा प्रशासनाने अजूनही निर्णय घेतलेला नाही.
कार्यवाहीत दिरंगाई
- २०१९ मध्ये जव्हारचे राजे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्राद्वारे कळवले होते. मात्र, २०२३ मध्ये करारनामा करताना जाचक अटी टाकण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर विनित मुकणे यांनी १३.८५ एकर शासकीय जमीन शोधली, तरीही प्रशासनाकडून पुढील कार्यवाहीत दिरंगाई केली जात आहे.
- रुग्णालयासाठी शासकीय जागेचे आरक्षण बदलाबाबत शासनाकडून निर्णय मुख्याधिकारी घेऊ शकत नाहीत. त्यामुळे पालघर नगररचना विभागाने जिल्हा प्रशासनाकडे प्रस्ताव पाठवला आहे, पण जिल्हा प्रशासनाने अहवाल शासनाला पाठवला नसल्याने रुग्णालय उभारणी रखडली आहे.
जव्हारसाठी रुग्णालय मंजूरही झाले. मात्र, जागेच्या बाबतीत जिल्हा प्रशासनाने वेळेवर निर्णय घेतला नाही. त्यामुळे नागरिकांची हेळसांड होत आहे. त्यामुळे जव्हार रुग्णालय निर्मितीबाबत उच्चस्तरीय चौकशी करून जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाईची मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.
- कॅप्टन विनित मुकणे, संत रोहिदास चर्मकार आयोग, सदस्य, महाराष्ट्र शासन
रुग्णालयाच्या जागेचे आरक्षण बदलाबाबत शासनाला माहिती पाठवली आहे. आरक्षण बदल करण्याचे किंवा तसा निर्णय घेण्याचा अधिकार मला नाही.
- मानिनी कांबळे, मुख्याधिकारी, जव्हार नगर परिषद
