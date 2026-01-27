कोडीनयुक्त कफ सिरपचा साठा जप्त
मुंब्र्यात कफ सिरपचा साठा जप्त
ठाणे गुन्हे शाखेची कारवाई; ७५० बाटल्यांसह पावणेदोन लाखांचा मुद्देमाल हस्तगत
ठाणे, ता. २७ : नशेसाठी बेकायदा कोडीनयुक्त कफ सिरपची विक्री करणाऱ्या एका २५ वर्षीय तरुणाला ठाणे गुन्हे शाखेने मुंब्रा परिसरातून अटक केली आहे. अर्शद अब्दुल रज्जाक शेख असे या आरोपीचे नाव असून, तो व्यवसायाने मोबाईल दुरुस्ती करतो. त्याच्याकडून पोलिसांनी ७५० कफ सिरपच्या बाटल्या आणि इतर मुद्देमाल जप्त केला आहे.
मुंब्रा, खर्डी रोड परिसरात एक तरुण अमली पदार्थांऐवजी कफ सिरपच्या बाटल्यांची नशा करण्यासाठी विक्री करीत असल्याची माहिती गुन्हे शाखेचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक सचिन गायकवाड यांना मिळाली होती. या माहितीच्या आधारे पथकाने शुक्रवारी (ता. २३) सायंकाळी अर्शदच्या घरावर छापा टाकला. पोलिसांनी अर्शदच्या घरातून एक लाख ५८ हजार २५० रुपये किमतीच्या कोडीनयुक्त कफ सिरपच्या ७५० बाटल्या जप्त केल्या. तपासात धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. हे सिरप सायकोट्रॉपिक पदार्थांच्या श्रेणीत येते, ज्याचा वापर गुंगी आणि नशेसाठी केला जात होता.
पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न
आरोपीने बाटल्यांवरील बॅच नंबर, उत्पादन तारीख आणि मुदत संपण्याची तारीख खोडून पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला होता. औषधे विक्री किंवा वितरणासाठी आवश्यक असणारा कोणताही परवाना आरोपीकडे नव्हता. या कारवाईत कफ सिरपसह २० हजार रुपयांचा मोबाईल आणि रोख रक्कम असा एकूण मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. पोलिस नाईक मयूर लोखंडे यांच्या तक्रारीनुसार, डायघर पोलिस ठाण्यात अर्शदविरोधात एनडीपीएस कायदा, औषधे आणि सौंदर्यप्रसाधने कायदा आणि भारतीय न्याय संहितेच्या विविध कलमांन्वये गुन्हा दाखल केला आहे.
