महापौर-उपमहापौर पदाचा ३ फेब्रुवारीला फैसला
उल्हासनगर, ता. २७ (बातमीदार) : ठाणे आणि कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या महापौर-उपमहापौर निवडणुका ३ फेब्रुवारीला होणार असल्याची घोषणा झाल्यानंतर आता उल्हासनगर महापालिकेची तारीख निश्चित झाली आहे. कोकण विभागीय आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी मंगळवारी (ता. २७) आदेश जारी करत उल्हासनगरातील ही निवडणूक ३ फेब्रुवारीला घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.
निवडणुकीसाठी रत्नागिरी जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल हे पिठासीन अधिकारी म्हणून काम पाहणार आहेत. महापालिका आयुक्त मनीषा आव्हाळे यांच्या उपस्थितीत संपूर्ण प्रक्रिया पार पडणार आहे. यानिमित्ताने सभागृहात विशेष महासभा होणार असून, निवडून आलेल्या ७८ नगरसेवकांच्या उपस्थितीत महापौर व उपमहापौर पदाचे नाव जाहीर होणार आहे. यंदाची निवडणूक राजकीयदृष्ट्या अत्यंत चुरशीची ठरण्याची चिन्हे आहेत. भाजप विरुद्ध शिवसेना (शिंदे गट) अशी थेट लढत असतानाच, ओमी कलानी यांची टीओके आणि जीवन इदनानी यांचा साई पक्ष यांच्या ‘दोस्ती का महागठबंधन’मुळे राजकीय गणिते अधिक गुंतागुंतीची झाली आहेत. भाजपने स्वबळावर ३७ जागा जिंकल्या असून, दोस्ती का महागठबंधनला ३६ जागा मिळाल्या आहेत. वंचित बहुजन आघाडीचे दोन नगरसेवक तसेच साई पक्ष व अपक्ष नगरसेवकांचा पाठिंबा मिळाल्याने शिंदे गटाने महापौर पदासाठी आवश्यक असलेला ४० चा ‘मॅजिक फिगर’ गाठल्याचे चित्र आहे. मात्र, महापौरपद हे शिवसेना-भाजप महायुतीकडेच राहणार असल्याचे स्पष्ट संकेत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी दिल्याने भाजपच्या गोटातही आशा पल्लवित झाल्या आहेत. त्यामुळे उल्हासनगरचा पुढील महापौर शिवसेनेचा होणार की भाजपचा, यावरून शहरातील राजकीय वातावरण तापले आहे.
संभाव्य उमेदवार
उल्हासनगर महापौरपद ओबीसी प्रवर्गासाठी आरक्षित आहे. शिंदे गटाकडून या पदासाठी राजेंद्र चौधरी, राजश्री चौधरी, अश्विनी निकम, इंदिरा पाटील, सोनू चानपुर, हरिष कानोजिया, दिलीप जग्याशी, विक्की लभाना, वंदना भदाणे, ज्योत्स्ना जाधव, साक्षी सुर्वे, दीप्ती दुधानी, सुरेखा सोनावणे, डिम्पल ठाकूर आदींची नावे चर्चेत आहेत. तर भाजपकडून ज्योती पाटील, रवि जग्याशी, सुरेखा आव्हाड, भावना ओवळेकर, प्रिती माखीजा यांची नावे संभाव्य उमेदवार म्हणून पुढे येत आहेत.
