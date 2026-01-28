अलर्ट स्पिजन फोरमच्या वर्धापन दिनाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद
विक्रमगड, ता. २८ (बातमीदार) : प्रजासत्ताकदिन व अलर्ट सिटीजन फोरमच्या वर्धापनदिनानिमित्त जिल्हा परिषद शाळा, बरतडपाडा येथे सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यक्रमाला नागरिकांकडून उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला.
या कार्यक्रमाची सुरुवात ध्वजारोहणाने झाली. त्यानंतर संगीताच्या तालावर शिस्तबद्ध कवायत संचलन सादर करण्यात आले. सायंकाळच्या सत्रात शाळेतील विद्यार्थ्यांचा रंगतदार सांस्कृतिक कार्यक्रम पार पडला. विद्यार्थ्यांनी सादर केलेल्या नृत्य व इतर कार्यक्रमांनी उपस्थितांची मने जिंकली. या वेळी अलर्ट सिटीजन फोरमच्या वतीने उत्कृष्ट कार्य करणारे शिक्षक, अधिकारी, शाळा व्यवस्थापन समिती (बरतडपाडा) तसेच शाळेला नेहमीच मोलाचे सहकार्य करणारे पालक व ग्रामस्थ यांचा सत्कार करण्यात आला. पंचायत समितीचे शिक्षण विस्तार अधिकारी प्रभू पाचमासे, दादडे केंद्राचे केंद्रप्रमुख किरण रोडे, जिल्हा परिषद शाळेचे मुख्याध्यापक बाळासाहेब पाटील, तसेच शाळेला सहकार्य करणारे रमण पानतले, सुदाम खरपडे, विठू माऊली मंडळ (बरतडपाडा), शाळा व्यवस्थापन समितीचे सदस्य व ग्रामस्थ यांना सन्मानचिन्ह देऊन गौरविण्यात आले. सदर कार्यक्रमास विक्रमगड पंचायत समितीचे शिक्षण विस्तार अधिकारी प्रभू पाचमासे, केंद्रप्रमुख किरण रोडे, अलर्ट सिटीजन फोरम संस्थेचे अध्यक्ष निरंजन आहेर व संस्थेचे सर्व पदाधिकारी, परिसरातील शिक्षकवृंद, विविध सामाजिक संस्थांचे सदस्य, दादडे ग्रामपंचायतीचे पदाधिकारी, ग्रामस्थ तसेच विद्यार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
