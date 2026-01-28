गावठाण भागातील नाराजीचा उद्रेक
तुर्भे, ता. २८ (बातमीदार) : नवी मुंबई महापालिका निवडणुकीत अनेक प्रस्थापित स्थानिक व प्रकल्पग्रस्त उमेदवारांना मतदारांच्या रोषाला सामोरे जावे लागले आहे. गावांमध्ये रखडलेली विकासकामे, प्राथमिक सोयीसुविधांचा अभाव आणि सातत्याने दुर्लक्षित राहिलेले गावठाण भाग या मुद्द्यांवरून मतदारांनी ठाम भूमिका घेत प्रस्थापित नगरसेवकांना नाकारत नव्या चेहऱ्यांना संधी दिल्याचे चित्र निकालातून स्पष्ट झाले आहे.
नवी मुंबई शहराचा वेगाने विकास होत असताना मूळ गावे आणि गावठाण भाग मात्र अपेक्षेप्रमाणे प्रगतीपासून दूरच राहिले आहेत. शहरातील सेक्टर भागात अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध असताना गावठाण परिसरात अजूनही रस्ते, सांडपाणी, पाणीपुरवठा, उद्याने आणि सामाजिक सोयीसुविधांचा अभाव कायम आहे. या असमान विकासामुळे नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली होती, जी या वेळी मतदानातून व्यक्त झाली.
ज्या गावांमध्ये विकासकामे रखडली आणि नागरिकांच्या गरजांकडे दुर्लक्ष झाले, त्या भागांत प्रस्थापित उमेदवारांविरोधात नाराजीचा सूर अधिक तीव्र दिसून आला. दोन-तीन वेळा संधी देऊनही परिस्थिती बदलली नाही. त्यामुळे जाणीवपूर्वक नव्या उमेदवारांना संधी देण्यात आल्याची चर्चा सध्या गावागावांत सुरू आहे.
विकासाअभावी नव्या चेहऱ्यांना संधी
अनेक ठिकाणी दोन ते तीनवेळा निवडून आलेल्या नगरसेवकांनाही मतदारांनी धडा शिकवला आहे. वारंवार संधी देऊनही मूलभूत सुविधा सुस्थितीत न आल्याने नागरिकांचा संयम सुटला होता. परिणामी या वेळी विकासाच्या अपेक्षेने नव्या उमेदवारांकडे मतदारांचा कल वाढला.
अनेकांना घरी बसण्याची वेळ
ऐरोली गावातील स्थानिक नगरसेवक दाम्पत्याचा पराभव झाला आहे. कोपरखैरणे गावातही अशीच स्थिती पाहायला मिळाली असून, कोपरी गावातून निवडणूक लढवणाऱ्या सर्व स्थानिक उमेदवारांना मतदारांनी स्पष्टपणे नाकारले. सानपाडा गावातील प्रकल्पग्रस्त उमेदवार दाम्पत्यालाही पराभव पत्करावा लागला, तर नेरूळ गावातील स्थानिक नगरसेवक दाम्पत्यालाही या वेळी मतदारांनी घरीच बसवले आहे.
