पालघर जिल्ह्यावर शोककळा
अजित पवार यांच्या निधनाने सर्वस्तरातून हळहळ
पालघर, ता. २८ ः पालघर जिल्ह्यातील डहाणू, मोखडा, जव्हार, वसई-विरार, पालघर तालुक्यात राष्ट्रवादी कॉँग्रेसचे चांगले प्रस्थ आहे. अशातच राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अपघाती निधनामुळे त्यांचे पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांसह स्थानिकांमधून हळहळ व्यक्त होत आहे.
राष्ट्रवादी कॉँग्रेस एकत्रित असताना अजित पवार यांचे पालघर जिल्ह्यासोबत विशेष नाते होते. या भागाचे नेतृत्व करताना आजवर अनेक नेते घडवले. सामान्य कार्यकर्ता ते आमदार असा प्रवास करणारे माजी आमदार सुनील भुसारा यांच्या राजकीय प्रवासात अजित पवार यांचे मोलाचे मार्गदर्शन होते. डहाणूतील पारेख कुटुंब, ठाकूर कुटुंब यांचे जवळचे संबंध होते. डहाणू, पालघर, वसईत सततच्या दौऱ्यांमधून पक्षवाढीबरोबर अनेक कार्यकर्ते त्यांनी घडवले. २०२२ मध्ये भुसारा यांच्या नवीन वास्तूच्या गृहशांती कार्यक्रमाला दादा आले होते. त्यामुळे पालघर जिल्ह्यातील सर्वच स्तरातून हळहळ व्यक्त केली जात असून, जिल्हा तसेच तालुका पातळीवर कार्यकर्ते, पदाधिकारी धक्क्यातून सावरण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
नियतीच्या घड्याळाची वेळ चुकली. प्रत्येक ठिकाणी वेळेत जाणारा माणूस चुकीच्या वेळी गेला. राजकारणातील एक कोहिनूर हिरा आणि बापमाणूस आम्हा सर्वांनी गमावला. दादासाहेबांना श्रद्धांजली.
- सुनील भुसारा, माजी आमदार तथा जिल्हाध्यक्ष श. प. राष्ट्रवादी कॉँग्रेस
अनाकलनीय, अविश्वसनीय अशी ही घटना आहे. आमच्यावर हा फार मोठा आघात आहे. सर्वच जण शोकसागरात आहेत. कामाच्या बाबतीत वाघ असलेला आमचा नेता आम्ही गमावल्याचे अतीव दु:ख आहे.
- आनंद ठाकूर, माजी आमदार तथा जिल्हाध्यक्ष अ. प. राष्ट्रवादी कॉँग्रेस, पालघर
मच्छीमारांना त्यांचा हक्क मिळावा, अशी सततची भावना अजित पवार साहेबांची होती. प्रशासनावारील उत्तम पकड, समर्पित भावनेने काम करणारा नेता महाराष्ट्राने गमावला आहे. त्यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली.
- ज्योती मेहेर, मच्छीमार नेत्या
दादा गेल्याने राज्याची हानी झाली आहे. असा नेता पुन्हा होणे नाही. सहकार क्षेत्रासह सर्वंकष क्षेत्रातील त्यांचे समर्पण विसरता येणार नाही. आम्ही त्यांच्यासोबत नसलो तरी कधीही दुरावा केला नाही, हे त्यांचे वैशिष्ट्य होते.
- अनिल गावड, संचालक, महाराष्ट्र राज्य बाजार समिती सह. संघ
