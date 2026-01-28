पादचाऱ्यांची कोंडी
रस्त्याला अतिक्रमणाचा विळखा
खारघरमध्ये पादचाऱ्यांची कोंडी
खारघर, ता. २८ (बातमीदार) : खारघर सेक्टर सातमधील बँक ऑफ इंडियाकडून शिवमंदिरकडे जाणाऱ्या मुख्य रस्त्यावर फेरीवाल्यांनी आणि मार्जिनल स्पेसमध्ये दुकानदारांनी अतिक्रमण केले आहे. त्यामुळे या रस्त्यावरून नागरिकांना चालणेही कठीण झाले आहे. पालिका प्रशासनाने रस्ता आणि पदपथ मोकळे करावे, अशी मागणी रहिवाशांकडून केली जात आहे.
बँक ऑफ इंडियाकडून शिवमंदिरमार्गे घरकुल आणि डेली बाजारकडे जाणारा रस्ता हा खारघर वसाहतमधील सर्वात वर्दळीचा रस्ता म्हणून ओळखला जातो. या रस्त्यावर फेरीवाल्यांनी बस्तान मांडले आहे. काही दुकानदारांनी आपल्या दुकानासमोरील मार्जिनल स्पेसमध्ये सामान मांडून ठेवले आहे. परिणामी नागरिकांना पदपथावरून चालणे कठीण झाले आहे. त्यामुळे लोकांना रस्त्यावरून चालावे लागत आहे.
सकाळ-संध्याकाळी कार्यालयीन वेळेत या रस्त्यावर वाहनांची वर्दळ मोठ्या प्रमाणात असते. त्यातच पदपथ अडवल्याने नागरिक, ज्येष्ठ नागरिक, महिला आणि शालेय विद्यार्थी यांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. स्थानिक रहिवाशांच्या मते, पादचाऱ्यांसाठी राखीव असलेली जागा पूर्णपणे व्यापली गेली आहे. या रस्त्यावर चालायचे तरी कसे, असा सवाल नागरिक उपस्थित करत आहेत.
वाहतूक कोंडीत भर
दुकानदारांकडून मार्जिनल स्पेसचा वापर केला जात आहे. दुकानाच्या बाहेर रॅक ठेवून सामान विक्री केली जात आहे. दरम्यान, अतिक्रमणामुळे रस्त्याची रुंदी कमी झाल्याने वाहतूक कोंडीत भर पडत आहे. त्यामुळे या अतिक्रमणाविरोधात कायमस्वरूपी उपाययोजनांची मागणी केली जात आहे.
फोटो - 797
