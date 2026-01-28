चिकू बागायतदारांचा संकटमोचक
चिकू बागायतदारांचा संकटमोचक
पुनर्जीवन योजनेसाठी अजित पवारांचे मोलाचे मार्गदर्शन
बोर्डी, ता.२८ (बातमीदार)ः डहाणू तालुक्यातील चिकू बागायतीवरील संकट दूर करण्यासाठी अजित पवार यांनी मार्गदर्शन केले होते. त्याकाळातील विविध योजनांमुळेच गेली २५ वर्ष चिकू बागायती टिकल्याने अजित पवार यांची संकटमोचक, अशी प्रतिमा बागायतदारांमध्ये होती.
कीटकनाशक व रसायनमुक्त फळे देणारे चिकूच्या फळांवर २००१ साली बी पोखरणाऱ्या अळीचा प्रादुर्भाव झाला. त्यामुळे ग्राहकांनी फळांकडे पाठ फिरवल्यामुळे मंदीचे सावट आले होते. शेतकऱ्यांबरोबर व्यापाऱ्यांनी चिकू विक्रीकडे पाठ फिरवल्याने भविष्यात चिकू बागायती नष्ट होतील, अशी भीती व्यक्त केली जात होती. या भीतीने डहाणू तालुक्यातील बागायतदारांनी अजित दादा पवार यांची भेट घेऊन समस्यांचा पाढा वाचला. यावेळी दादांनी कृषी अधिकाऱ्यांना तातडीने संशोधन करण्याचे आदेश दिले होते. यामुळेच पालघर जिल्ह्याच्या विविध भागांमध्ये चिकू बागायतीचे पुनर्जीवन करण्यात आले. पंचवीस वर्षापासून ही योजना आजही सुरू आहे. त्यामुळे अनेक बागायतदारांनी उत्पादनक्षम बनवली आहेत.
