बेकायदा फलकांमुळे विद्रुपीकरण
बोईसर परिसरात दुर्लक्षामुळे अपघाताची भीती
बोईसर, ता. २९ (वार्ताहर) : बोईसर तसेच आजूबाजूच्या परिसरात विजेचे खांब, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मालकीच्या जागा, ग्रामपंचायत हद्दीतील ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर बेकायदा फलकबाजी सुरू आहे. या प्रकारांमुळे शहराचे विद्रुपीकरण सुरू आहे.
राजकीय कार्यक्रम, वाढदिवस, शुभेच्छा, जाहिराती अशा विविध कारणांसाठी रस्त्याच्या कडेला, चौकात, वर्दळीच्या ठिकाणी फलक लावले जातात. अनेक ठिकाणी तुटलेल्या तारांवर वाकलेल्या खांबांवर हे फलक बसवण्यात आले आहेत. जोरदार वाऱ्यामुळे फलक वाहनचालक, पादचारी अथवा स्थानिक नागरिकांच्या अंगावर पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. विशेष म्हणजे, लावलेले फलक तसेच ठेवले जातात. कार्यक्रम संपल्यानंतरही संबंधित व्यक्ती किंवा संस्था काढत नसल्याने शहराच्या सौंदर्यावरही त्याचा विपरीत परिणाम झाला आहे.
कारवाईची मागणी
बेकायदा फलकांवर कठोर पावले उचलली गेली नाहीत, तर हा प्रकार नागरिकांच्या जीवावर बेतू शकतो. त्यामुळे प्रशासनाने तात्काळ बेकायदा फलक हटवून दोषींवर दंडात्मक कारवाई करावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.