डॉ. सी. डी. देशमुख जयंतीनिमित्त विज्ञान प्रदर्शन
रोहा, ता. २९ (वार्ताहर) : दीपक नायट्राइट कंपनी, धाटाव, दीपक फाउंडेशन (प्रकल्प यंग सायंटिस्ट) व रोटरी क्लब ऑफ रोहा सेंट्रल यांच्या संयुक्त विद्यमाने नगर परिषद शाळा क्र. १० येथे डॉ. सी. डी. देशमुख यांच्या जयंतीनिमित्त शनिवारी (ता. २४) विज्ञान प्रदर्शनाचे आयोजन करण्यात आले होते.
या विज्ञान प्रदर्शनात नगर परिषद शाळा क्र. १, ९ व १०, डॉ. सी. डी. देशमुख माध्यमिक विद्यालय तसेच जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा तळाघर, खैरे खुर्द, महादेववाडी व सानेगाव आश्रमशाळा, अशा एकूण आठ शाळांमधील ५४ विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतला. विद्यार्थ्यांनी सादर केलेल्या ३४ विज्ञान मॉडेल्समधून विविध प्रयोग, नवकल्पना व तांत्रिक संकल्पनांचे प्रभावी दर्शन घडले. विद्यार्थ्यांची सर्जनशीलता व वैज्ञानिक दृष्टिकोन या वेळी विशेषत्वाने लक्षवेधी ठरला. विद्यार्थ्यांमध्ये विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी व गणित विषयांबाबत जिज्ञासा, प्रयोगशीलता व सर्जनशीलता वाढवणे हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश असल्याचे आयोजकांनी सांगितले.
कार्यक्रमास नगराध्यक्ष वनश्री शेडगे, उपनगराध्यक्ष अहमद दर्जी, सभापती मयूर दिवेकर व महेश कोल्हटकर, नगरसेवक व नगरसेविका तसेच रोटरी क्लब व दिपक नायट्राईट कंपनीचे पदाधिकारी उपस्थित होते. दीपक फाउंडेशनच्या समन्वयक व शिक्षकांनी कार्यक्रमाच्या यशस्वी आयोजनासाठी विशेष परिश्रम घेतले.
फोटो कॅप्शन : डॉ. सी. डी. देशमुख जयंतीनिमित्त आयोजित विज्ञान प्रदर्शनात उपस्थित मान्यवर व विद्यार्थी.
