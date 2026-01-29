बंदर पाखाडी येथील नाले तुडुंब भरले
बंदर पाखाडी येथील नाले तुडुंब भरले
पालिका अधिकारी आणि नगरसेविकेकडून पाहणी
कांदिवली, ता. २९ (बातमीदार) : कांदिवली पश्विमेतील बंदर पाखाडी येथील लहान तसेच मोठे नाले तुडुंब भरले आहेत. स्थानिक नागरिकांच्या तक्रारीची दखल घेत पालिका अधिकारी आणि वार्ड क्रमांक २१च्या नवनिर्वाचित नगरसेविका लीना देहेरकर यांनी या नाल्यांची पाहणी केली. त्यानंतर हे नाले तातडीने साफ करून देण्यास पालिका अधिकाऱ्यांना सांगितले.
कांदिवली पश्विमेकडे बंदर पाखाडी येथे जुनी चाळ आहे. या दाटीवाटीच्या चाळीमध्ये सांडपाणी वाहून जाण्यासाठी असलेले लहान-मोठे नाले तुडुंब भरले आहेत. नाल्यांमधून अत्यल्प प्रमाणात पाण्याचा निचरा होत असल्याने पाणी साचून राहत आहे. या नाल्यांतील साचलेल्या पाण्यामुळे कीटकांचा प्रादुर्भाव वाढला आहे. दुर्गंधी पसरल्याने नाल्याच्या दुतर्फा राहत असलेल्या नागरिकांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. याबाबत तक्रार प्राप्त होताच नवनिर्वाचित नगरसेविका लीना देहेरकर, यांनी विभागातील सर्वच गटारे व नाल्यांची बुधवारी पाहणी केली. कनिष्ठ अभियंता दिनेश बिडवे, सहाय्यक अभियंता (देखभाल/दुरुस्ती) विकास पटले, रस्ता अभियंता चेतन पाटील या वेळी उपस्थित होते. नाल्याच्या बाजूला सुरक्षा भिंत, साफसफाई याबाबत या वेळी चर्चा करण्यात आली. या वेळी वॉर्ड अध्यक्ष कल्पेश घाग, महिला मोर्चा अध्यक्ष रुपाली चाळके, मंडळ मंत्री शालिनी मोरे, युवा मंडळ अध्यक्ष प्रिन्स त्रिपाठी, राहुल सिंह रावत, सचिन म्हात्रे यांच्यासह स्थानिक नागरिक उपस्थित होते.
दोन-तीन दिवसांत साफसफाई करणार
अडचणीचा भाग असल्याने येथे दोन-तीन दिवसांत साफसफाई केली जाईल. शक्य तेथे छोट्या जेसीबीचा वापर करून कामाला गती देण्यात येईल. योग्य ठिकाणी तट भिंत बांधण्याचा प्रयत्न करू, असे कनिष्ठ अभियंता दिनेश बिडवे यांनी सांगितले.
